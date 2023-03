A4-Tunnel wird gesperrt: Dresden-Görlitz-Pendler müssen Umleitung fahren!

Die Nordröhre des Autobahntunnels Königshainer Berge soll am 13. April gesperrt werden. © Holm Helis

Grund für die geplante Instandsetzung sei der Zustand der Anlangen sowie die gestiegenen Anforderungen durch entsprechende Richtlinien, teilte die Autobahngesellschaft des Bundes mit.

Ziel sei es, ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten und die Technik auf den aktuellen Stand zu bringen.

Zunächst soll am 11. April die Südröhre in Richtung Görlitz für den laufenden Verkehr gesperrt werden. Die Umleitung erfolge an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf. Zwei Tage später (13. April) soll dann die Nordröhre in Richtung Dresden gesperrt werden. Hier erfolge die Umleitung an der Anschlussstelle Kodersdorf.

Weitere vorbereitende Maßnahmen sollen bis November unter laufendem Verkehr durchgeführt werden. Dazu plant die Autobahn GmbH, in beiden Röhren jeweils den linken Fahrstreifen zu sperren.