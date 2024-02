Ab in den Urlaub! So startet Sachsen in die Winterferien

Dresden - Die Winterferien haben begonnen, es ist endlich wieder Reisezeit! Viele Sachsen freuen sich auf Palmen, sonniges Wetter. Wohin zieht es also die Urlauber in dieser Saison?

Ein beliebtes Reiseziel der Sachsen in den Winterferien ist die Türkei. © 123RF/weissdergeier

"Im Winter geht der Trend eindeutig in Richtung sonniger Reiseziele", bestätigt auch Uwe Schuhart (48) vom Flughafen Dresden. Schon am gestrigen Freitag sei so manche Maschine Richtung Süden abgehoben. Nach der Zeugnisausgabe direkt in den Flieger sozusagen.

Am heutigen Samstag sollen noch einige mehr folgen. Aber aufgepasst: Danach bleiben viele Flieger aller Voraussicht nach am Boden.

Die Gewerkschaft Verdi hat Sachsens Flughafen-Beschäftigte für Sonntag und Montag zum Ausstand aufgerufen. "Es ist mit massiven Beeinträchtigungen im Passagierverkehr zu rechnen."



Zum Glück kommen Reiselustige auch per Schiff an ihr Ziel. Laut dem Reisecenter Oberwiesenthal stehen auch Kreuzfahrten "aktuell hoch im Kurs". Wichtig sei den Kunden neben der Destination vor allem der Preis.

"Und wir haben sehr viele Buchungen für die Türkei und Ägypten. Das sind Familienurlaube, die noch bezahlbar sind", erläutert Sandra Pilz (37) vom Reisebüro Sonnenklar.tv in Chemnitz.

Für Familien mit kleinen Kindern sei die Türkei attraktiv, weil die dortigen Hotels meist Kinderprogramme anbieten. "Für Familien mit größeren Kindern ist auch Griechenland eine Option, die immer beliebter wird."