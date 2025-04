In den 90ern gebaut, jetzt abgerissen: Sächsische Stadt macht Platz für REWE

Von Lutz Brose

Taucha - Derzeit laufen die Abrissarbeiten am ehemaligen Nahversorgungszentrum an der Klebendorfer Straße in Taucha auf Hochtouren. Das erst in den 90er-Jahren errichtete Einkaufszentrum, das nie einen Namen hatte, wird bis auf das Bestandsgebäude zurückgebaut.