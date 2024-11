15 Winzer veredeln den Radebeuler Budenzauber

Radebeul - "Lichterglanz & Budenzauber" - in Altkötzschenbroda wird es an den ersten drei Adventswochenenden (jeweils Freitag bis Sonntag) weihnachtlich. 45 Händler sowie zahlreiche Künstler wie Musiker und Puppenspieler laden auf die 400 Meter lange Radebeuler Dorfmeile ein.

Die Puppenbühne vor der Friedenskirche ist immer ein Besuchermagnet. © André Wirsig

Mit einem Tanz um die Weihnachtstanne an der "Alten Apotheke" und Musik auf dem Kirchplatz wird das bunte Treiben am 29. November (17 Uhr) eröffnet.

Gleich am nächsten Tag fährt 16 Uhr der Weihnachtsmann vor und der zwei Meter lange Riesenstollen der Konditorei Dolze wird angeschnitten. Am 1. Dezember (17 Uhr) singen Radebeuler Chöre in der Friedenskirche.

Der Lichterpfad "Lumos", in diesem Jahr von den Künstlern Alex Lüder und Maria Kitzing gestaltet, weist den Weg zur beleuchteten Weihnachtskrippe des chilenischen Künstlerpaares Muriel Cornejo und César Olhagaray.

Weihnachtswerkstätten, Bastelstuben, Ponyreiten, Mitmach-Schmieden, Puppenschaubude und Märchenkeller erwarten Familien mit Kindern.