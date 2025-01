Neuer Suchtbericht da: Tausende Sachsen haben ein Promille-Problem

Dresden - Alarmsignal: In Sachsen leben nach Mecklenburg-Vorpommern die meisten alkoholkranken Menschen, die in medizinischer Behandlung sind. Keine Frage: Die Dunkelziffer ist weitaus höher.

Sachsen liegt bei Alkoholmissbrauch deutschlandweit nach Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze. © 123RF/liudmilachernetska

Mehr als 92.700 Menschen im Freistaat sind aufgrund von Alkoholsucht in medizinischer Behandlung. Im Jahre 2018 waren es noch 86.400. Das entspricht einem Anstieg von etwa sieben Prozent.

Wie aus einer aktuellen Auswertung des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung für das Jahr 2023 hervorgeht, sind die Zahlen nur in Mecklenburg-Vorpommern höher. Am seltensten wurde Alkoholabhängigkeit in Hessen und Baden-Württemberg diagnostiziert.

In Sachsen waren 69.800 Männer und 22.900 Frauen betroffen, besonders häufig in ihrer zweiten Lebenshälfte. "Die tatsächliche Zahl der Betroffenen wird wesentlich höher liegen", sagte Barmer-Landesgeschäftsführerin Monika Welfens (61).

Auch bei den sächsischen Suchtberatungs- und Behandlungsstellen war Alkoholmissbrauch mit 53 Prozent die Hauptdiagnose, wie aus dem Sächsischen Drogen- und Suchtbericht vom vergangenen Jahr hervorgeht.