Der Russe kommt, der Ami nicht: Diplomatische Verwicklungen zum Gedenken ans Kriegsende

Torgau - Am heutigen Freitag jährt sich zum 80. Mal die Begegnung zwischen US-amerikanischen und sowjetischen Streitkräften am 25. April 1945 an der Elbe in Torgau. Anlässlich des Jahrestages plant die Stadt in Nordsachsen drei Tage lang zahlreiche Veranstaltungen zum Erinnern. Allerdings sorgte dabei der Besuch des russischen Botschafters bereits im Vorfeld für ordentlich Wirbel.