Amokalarm an Grundschule in Sachsen: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Bischofswerda - Einen Tag nach der Messerattacke in einer Schule in Sachsen dauert die Spurensicherung an. Polizeisprecher Maximilian Funke sagte am Donnerstag, dass die Kriminaltechniker und die Tatort-Gruppe der Polizei weiter vor Ort sind. Es wurden umfangreiche Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.