An Ostern droht das Stau-Chaos! Hier müssen Sachsens Autofahrer viel Zeit mitbringen

Dresden - Ferienzeit heißt Stauzeit, zumindest für Autofahrerinnen und Autofahrer . Besonders an Ostern droht der Verkehr auf Sachsens Straßen zu verstopfen, manche Routen durch den Freistaat sind dabei jedoch mehr gefährdet als andere.

Mit langen Wartezeiten ist vor allem auf folgenden Hauptreiseroute in Sachsen zu rechnen:

Auch am Ostermontag (21. April) rechnet der ADAC Sachsen mit hohem Verkehrsaufkommen - vor allem am Nachmittag und Abend. Dies gilt insbesondere auf der A4 Richtung Westen (Dresden in Richtung Chemnitz) sowie auf der A14 Richtung Leipzig.

Doch auch bundesweit wird vor Staustrecken (in jeweils beiden Fahrtrichtungen) gewarnt: