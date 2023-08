"Angebot ist unterirdisch": Droht hier der nächste Streik?

Striegistal - Das Gehalt der Edeka-Beschäftigten beim fleischverarbeitenden Betrieb Franken-Gut in Striegistal ( Landkreis Mittelsachsen ) soll steigen, darüber sind sich Arbeitgeber und Beschäftigte einig. Doch nun scheiterten die Verhandlungen.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die sächsischen Mitarbeiter von Franken-Gut schließen einen Arbeitskampf als nächste Maßnahme nicht aus. (Archivbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Bei Franken-Gut, einer Tochter der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen, arbeiten etwa 80 Beschäftigte in der Lebensmittellogistik. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte, hatte die Arbeitgeberseite eingestanden, dass die Löhne steigen müssten, doch das Angebot, das in der Tarifverhandlung am Montag vorgelegt wurde, lag weit unter den Forderungen.

Die Gewerkschaft und ihre Mitglieder hatten eine Lohnerhöhung von 17,5 Prozent gefordert, jedoch mindestens 500 Euro. Das unterbreitete Angebot sah dann aber folgendermaßen aus: "Nach Vorstellung der Geschäftsleitung würden die Löhne im ersten Schritt zum März 2024 um 4 Prozent steigen, ein Jahr darauf um weitere 2,1 Prozent. Zu diesem Angebot weit unterhalb eines Inflationsausgleichs kämen zwei Einmalzahlungen von insgesamt 1400 Euro", so eine Gewerkschaftssprecherin.

Die Beschäftigten in Striegistal verdienen auch mehr als 30 Jahre nach der deutschen Einheit etwa zehn Prozent weniger als die Kollegen in Bayern. Durch die Blockadehaltung der Arbeitgeberseite würden sich die Mitarbeiter laut Gewerkschaft vor den Kopf gestoßen fühlen. Obwohl sie am sächsischen Standort täglich Rekordgewinne für Edeka erwirtschaften, werde noch nicht einmal die Inflation ausgeglichen.

Selina Körnig, Mitglied der Tarifkommission, äußert sich verärgert: "Es hat den Anschein, dass wir in den Augen der Arbeitgeber weniger wert sind als an anderen Standorten der Edeka-Gruppe und der Branche."