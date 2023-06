Angespannter Wohnungsmarkt in Sachsen: Doch neues Gesetz soll Abhilfe schaffen

Dresden - Weg mit Wohnungsspekulanten und her mit den neuen "alten" Wohnungen: CDU, Grüne und SPD in Sachsen wollen ein Gesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt auf den Weg bringen. Dresden und vor allem Leipzig dürften davon am meisten profitieren.