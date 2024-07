Anwohner an Parkplatz erstochen: Steckt eine Krankheit hinter dem Verbrechen?

Schönau/Görlitz - Die Jagd ist beendet, doch der Schock bleibt: Am Freitagvormittag fanden Anwohner Ralf R. (†65) tot an einer Parkplatzhecke, mutmaßlich erstochen. Am Abend dann der Zugriff in Görlitz: In der Johanna-Dreyer-Straße nahmen Spezialkräfte einen Tatverdächtigen (41) fest.