Viel Sonne, wenig Regen: So war das Wetter 2025 in Sachsen

Sachsen - Das Wetter in Sachsen war 2025 trocken und sonnig, aber weniger warm als in anderen Bundesländern.

Viel Sonne, wenig Regen: Im Freistaat war es auch 2025 wieder zu trocken. © Hendrik Schmidt/dpa

Zusammen mit Bayern sei Sachsen im Vergleich das kühlste Bundesland gewesen, berichtete der Deutsche Wetterdienst nach der vorläufigen Auswertung seiner rund 2000 Messstationen.

Die Durchschnittstemperatur habe in Sachsen 9,4 Grad betragen. Das lag unter dem bundesweiten Durchschnittswert von 10,1 Grad - aber immer noch 1,3 Grad über dem Mittelwert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Übers Jahr summierte sich die Niederschlagsmenge im Freistaat auf 585 Liter pro Quadratmeter. Das mache 2025 zu einem sehr trockenen Jahr, so der DWD.

Die Wetterexperten bezifferten das Niederschlagsdefizit auf 16 Prozent im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Zugleich sei 2025 eines der fünf sonnigsten Jahre der bisherigen Aufzeichnung gewesen. 1960 Stunden strahlte die Sonne vom Himmel - 27 Prozent mehr als über die Jahre üblich.