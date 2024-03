Auf historischen Spuren: Sächsin wandert 155 Kilometer aus dem Erzgebirge nach Leipzig

Die 39-Jährige wurde auf dem Marktplatz Leipzig mit einem Räuchermännchen in Empfang genommen. © Nico Schimmelpfennig

Am Freitag kam die Grafikerin der Volkskunst-Genossenschaft Dregeno aus Seiffen samt Handkarren in Leipzig an und blickte auf die vergangenen Tagen auf Wanderschaft zurück.

"Vor acht Tagen habe ich mich vom Spielzeugdorf verabschiedet und nach 155 Kilometern Fußmarsch kommen endlich wieder heimatliche Gefühle auf: vor dem neuen Dregeno-Geschäft im Alten Rathaus werde ich empfangen - von meinen Kolleginnen und einem ganz besonderen Räuchermännchen", teilte Johanna Kaden auf Facebook mit.

Seit dem 23. Februar hat die 39-Jährige in Etappen zwischen 15 und 23 Kilometer die Strecke zwischen Leipzig und Seiffen bewältigt.

"Das Wandern war für mich persönlich eine befreiende Erfahrung, es war gut, den Alltag einfach mal hinter sich zu lassen und den Kopf wirklich frei zu bekommen", so die Seiffenerin.