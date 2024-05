Autoschrauberin und Brautkleidmacherin! Lindas verrücktes Job-Doppel

Das halbe Leben wollte sie Mode machen, bewarb sich an Kunsthochschulen und Designakademien. Irgendwann trat Linda aber doch in die Fußstapfen ihres Vaters. "2011 erhielt ich nach Ausbildung bei uns in der Werkstatt dann auch meinen Meisterbrief. Zeitgleich wurde ich aber auch schwanger", berichtet die zweifache Mama lachend vom doppelten Lebensglück.

Die Werkstatt hat Linda indes nicht verlassen. Wenn Not am Mann ist, greift sie von Herzen gern zum Schraubenschlüssel: "Es juckt schon gehörig in den Fingern, wenn es ans Reifenwechseln geht. Aber ich denke langfristig auch an meinen Rücken."