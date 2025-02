Bad Schandauer Brücke wird gründlich vermessen

Bad Schandau - Längst sind Risse an der Bad Schandauer Elbbrücke mit bloßem Auge zu erkennen. Proben von Beton, Mörtel und Spannstahl wurden bereits entnommen.

"Wir wollen die teure Messtechnik nicht in der Elbe versenken. Deshalb lassen wir jetzt vorbereitende Messungen durchführen", erklärt Stephan Berger (51) vom Infrastrukturministerium.

So oder so wird laut Ministerium parallel "mit Hochdruck" an der Behelfsbrücke (früheste Fertigstellung: 2026) gearbeitet. Spätestens Anfang März soll die Entscheidung für eine Behelfsbrücken-Variante fallen. Abteilungsleiter Berger: "Sollte der Belastungstest schiefgehen, werden wir unmittelbar ausschreiben."

Funktioniere der Test aber, könnte die Brücke noch im Frühjahr für alle außer Schwerlaster geöffnet werden. Für wie lange genau, das sollen die Messergebnisse zeigen.