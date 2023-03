Beliebter Badesee feiert runden Geburtstag: Wie schön, dass es den "Senfti" gibt!

Der Senftenberger See im Süden Brandenburgs feiert dieses Jahr runden Geburtstag. Fünf Gründe und jede Menge Tipps für Eure Auszeit am beliebten Badesee.

Von Pia Lucchesi

Senftenberg - Happy Birthday, Senfti! In diesem Jahr feiert der beliebte Senftenberger See seinen 50. Geburtstag. Am 1. Juni 1973 wurde der erste Strandabschnitt des Sees offiziell für Badegäste freigegeben. Wohl keiner der damals dort Planschenden ahnte, dass der ehemalige Braunkohle-Tagebau Niemtsch sich zu einem touristischen Juwel herausputzen würde. Der "Senfti", wie ihn seine Fans liebevoll nennen, ist heute ein lohnendes Ganzjahres-Urlaubsziel. Fünf Gründe und jede Menge Tipps für Eure Auszeit am Senftenberger See ...

Sonnenuntergang an der "Badewanne der Sachsen". Wer braucht da noch das Meer und Palmen? © IMAGO/Shotshop

Wassersport

Auf dem 1300 Hektar großen Senftenberger See wird Wassersport natürlich großgeschrieben.

• Baden/Schwimmen: Der See besitzt eine ausgezeichnete Wasserqualität. Sandstrände befinden sich in Buchwalde, Großkoschen, Niemtsch, Senftenberg und an der "Südsee". • Tauchen: Der Verein Dino betreibt eine Basis an der Südseite des Sees. Lokale Unterwasser-Attraktionen sind eine große Plattform, ein kleines Wrack und ein Büro unter Wasser. • Bootssport: Der Stadthafen von Senftenberg konnte 2023 zehnjähriges Bestehen feiern. Die Liegeplätze sind gefragt. In der Vermietung gibt es Haus- und Partyboote, Motor- sowie Tretboote, Fahrräder, E-Scooter und Ausrüstung für Stand-up-Paddling (SuP). • Segeln/Paddeln/Surfen: Die Wasssportschule (Ortsteil Niemtsch) bietet Kure an für Windsurfen, SuP und Katamaran-Segeln. Zudem werden Sportgeräte vermietet (Kanus, Canadier, Tretboote).

Mit dem SUP der Sonne entgegenzupaddeln ist auch in der Lausitz beliebt. Von 1973 bis 2007 war der Senftenberger See rein muskelbetriebenen Booten vorbehalten. © 123RF/liarussy

Wellness

Aufs Wasser blicken, die Seele baumeln lassen und entspannen - davon träumen viele Menschen - und kommen das ganze Jahr über zur Wellness nach Senftenberg. Die erste Adresse dort: das barrierefreie 4-Sterne-Wellnesshotel Seeschlößchen. Es besitzt eine 4500 Quadratmeter große Wellness- und Spa-Landschaft mit Garten. Angeboten werden Ayurveda-Kuren und feine Speisen aus der regionalen und französischen Küche in drei Restaurants und einer Brasserie am See.

Wer sich frischen Wind um die Nase wehen lassen will, ist im Lausitzer Seenland gut aufgehoben. © imago/Westend61

Ausgehen & Kultur

Kulturfreunde und Feinschmecker können in Senftenberg auch einiges entdecken.

• Gartenstadt Marga: Sie ist die erste deutsche Gartenstadt und entstand um 1900 für die Arbeiter der Ilse Braunkohle AG. Die Grundidee der Architekten war es damals, Stadt und Land miteinander zu vermählen. Um den zentralen Platz der Siedlung schmiegen sich die öffentlichen Gebäude. Ringförmige Straßen erschließen das historische Quartier. • Theaterlandschaft: Die "Neue Bühne" in Senftenberg hat sich als Dreispartentheater des Landes breit aufgestellt und als Sprungbrett für Schauspiel-Stars und Sternchen einen Namen gemacht. Von Ende Mai bis Anfang September präsentiert das Theater im Amphitheater (Ortsteil Großkoschen/600 Plätze) ein buntes Sommerprogramm. • Einkehren: Das Restaurant "Drogerie" (Jüttendorfer Anger 2) serviert kreative Küche auf hohem Niveau. Dazu werden Feinschmeckern ausgezeichnete Weine serviert. Ein Brandenburger Gastro-Highlight - unbedingt Plätze vorbestellen!

Die Gartenstadt Marga steht als Gesamtheit unter Denkmalschutz. © imago/Rainer Weisflog

Freizeitspaß

Als "Badewanne" der Sachsen hat der "Senfti" sich einen Namen gemacht. Tatsächlich sprechen ganz viele Gäste im Seeumfeld Sächsisch. Aber der Berliner Dialekt, Bayrisch, Schwäbisch und Tschechisch sind auch oft zu hören. Was alle Gäste gleichermaßen schätzen: Selbst Wasserscheue haben in Senftenberg jede Menge Optionen.

• Radeln: Rund um den See gibt es einen Radweg (etwa 18 km lang). Er ist eingebunden in ein dichtes Radwegenetz, das das neue Lausitzer Seenland erschließt. Dabei sind die Touren zu den verschiedenen Aussichtstürmen, die als Landmarken fungieren, besonders spannend und empfehlenswert.

• Spazieren/Wandern/Laufen: Senftenberg ist grün, besitzt viele Parkanlagen und zwei Laufstrecken (Flusslauf 8,9 km, Seelauf 19 km). Ein Aussichtsturm am See lockt als Ziel ebenso wie die Buck'sche Schweiz und der Koschener Kanal.

• Fahrgastschifffahrt: Die Reederei Löwa hat vor Ort zwei Schiffe im Dienst (7. April 2023 Saisonstart). Der Solarkatamaran "AquaPhönix" startet seine Touren am Stadthafen in Senftenberg, durchquert den Koschener Kanal mit Schleuse und fährt bis nach Geierswalde zum Schiffsanleger. Die legendäre "Santa Barbara" bietet Rundtouren auf dem Senftenberger See ab Großkoschen an.

Der "Senfti" ist ein beliebtes Segelrevier und die Mutter der neuen Seen in der Lausitz, die dort entstehen, wo die Braunkohlen-Bagger an der Grenze von Sachsen und Brandenburg abgezogen wurden. Jedes dieser Gewässer wird umrundet von einem Asphaltband, das zum Radeln einlädt. © Montage: PR/Tourismusverband Niederlausitz/Kathrin Winkler, IMAGO/Westend61

Übernachten

Am Senftenberger See finden sich Quartiere für jeden Geschmack und Geldbeutel.

• Der Familienpark (Ortsteil Großkoschen) ist die erste Adresse für unbeschwerte Tage mit Kind & Kegel am See. Seine Infrastruktur ist auf die Bedürfnisse von Groß und Klein bestens abgestimmt. Vermietet werden Ferienhäuser (teils behindertengerecht ausgebaut) und Campingplätze. Achtung: Rechtzeitig buchen/reservieren! An Feiertagen und im Sommer herrscht enorme Nachfrage. • Ruhiges Komfortcamping wird am See im Ortsteil Niemtsch geboten. Der Platz ist beliebt bei Urlaubern, die Trubel wenig schätzen.

Camping ist beliebt am "Senfti". Es gibt einen Platz für Familien und einen Platz für Ruhesuchende. © Shutterstock/Irina Velichkina