Badeseen rund um Dresden: Schöne Seen zum Baden in der Nähe von Dresden

Badespaß mit Kind, Hund oder allein: Die besten Badeseen in Dresden und Umgebung mit Infos zu Freizeitangeboten, Parken und Co.

In der Umgebung von Dresden gibt es viele schöne Badeseen, die man gut mit dem Fahrrad oder schnell mit dem Auto erreichen kann. Eine Auswahl der besten Badeseen in und rund um Dresden findest Du in diesem Artikel. Weitere Tipps zu den sächsischen Badestellen gibt's unter: Badeseen in Sachsen.

Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz

Mit dem Auto nur wenige Fahrminuten von Dresden entfernt liegt die schöne Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz. Die Kiesgrube wird als offizielle und kostenfreie Badestelle betrieben, wird allerdings nicht beaufsichtigt.

In der Nähe von Dresden gibt es schöne Badeseen wie die Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz. (Symbolbild) © 123rf/iraevva

Steckbrief der Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz

Lage: etwa 15 Kilometer von Dresden entfernt in Pirna

Größe des Sees: etwa 100.000 Quadratkilometer

Maximale Tiefe: 10 Meter Weitere Merkmale: Die Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz liegt zwischen Pillnitz und Pirna im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Grube ist ein ehemaliger Baggersee. In der Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz kann man auf eigene Gefahr kostenfrei baden. Freizeitangebote Imbissstände

Biergarten

SUP Yoga Academy

Hundestrand

FKK-Badestelle

Vermietung von Tretbooten und Stand-up-Paddle

Sauna am See

Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz: Adresse & Anfahrt

Adresse:

Pratzschwitzer Straße 198

01796 Pirna

Wie kommt man zum Badesee? Mit Bus und Bahn: aus Richtung Dresden mit der Linie P ab Pillnitz, Haltestelle Birkwitz Kindergarten

aus Pirna kommend mit den Linien P und G/L

aus Richtung Graupa Linie G/L

S2 bis Haltestelle "Heidenau Süd" und dann mit der Fähre Heidenau übersetzen Mit dem Auto: über die A17, Abfahrt Pirna und die Pratzschwitzer Straße Parken am Badesee: kostenpflichtiger Parkplatz am Kiessee, Pratzschwitzer Straße 198 Badesee, 01796 Pirna

Talsperre Malter

Ein großer Badesee in der Nähe von Dresden, der für jeden Geschmack etwas zu bieten hat, ist die Talsperre Malter. Der Stausee ist das perfekte Ausflugsziel für einen Badetag.

Die Hochwasserentlastungsanlage an der Talsperre Malter darf von Unbefugten nicht betreten werden. © dpa/Sebastian Kahnert

Steckbrief der Talsperre Malter

Lage: südlich von Dresden in Dippoldiswalde

Wasseroberfläche des Stausees: 84 Hektar

Saison: Mai bis Oktober

Weitere Merkmale: Die Talsperre Malter wurde zwischen 1908 und 1913 erbaut und staut die Rote Weißeritz in ihrem Mittellauf auf. Da sie nie für Trinkwasser genutzt wurde, ist das Gebiet von Anbeginn an touristisch erschlossen. Vor allem im Sommer ist sie ein beliebtes Ziel, weshalb sie manche auch die "Badewanne von Dresden" nennen. An der Talsperre Malter befindet sich die Bornmannsgrundbrücke, über welche die Weißeritztalbahn fährt. Angebote: mehrere Strandbäder (kostenpflichtig)

FKK-Bereiche

Erlebnisbad Talsperre Malter

Hundestrand in Seifersdorf

Aussichtspunkte

Unterkünfte

Gastronomie

Spielplatz

Beachvolleyballfelder

Wasserattraktionen wie Rodeo Splash, Schwimminsel oder Rutsche

Campingplatz

Bootsverleih

Wanderweg mit Infotafeln um die Talsperre

Talsperre Malter: Adresse & Anfahrt

Adresse:

Am Stausee 6

01744 Dippoldiswalde Wie kommt man zur Talsperre Malter? Mit Bus und Bahn: Linie 360 bis Dippoldiswalde Busbahnhof, dann Linie 376 bis Malter Bad

S3 bis Freital-Hainsberg West, dann Linie 348 bis Seifersdorf/DW Gh. Anglerheim 2 Mit dem Auto: B170 und K903

Parken am Badesee: gebührenpflichtiger Parkplatz Strandbad Malter, Dippoldiswalder Str. 4h, 01744 Dippoldiswalde

gebührenpflichtiger Parkplatz Talsperre Malter, K9010, 01744 Dippoldiswalde

gebührenpflichtiger Parkplatz Paulsdorf, Am Mühlfeld 4C, 01744 Dippoldiswalde

Natursee Pirna-Copitz

Ein etwas kleinerer See für großen Badespaß ist der Natursee in Pirna-Copitz. Von Dresden aus benötigt man mit dem Auto zum See eine gute halbe Stunde.

Im Natursee Pirna-Copitz kann man sich an heißen Tagen abkühlen. (Symbolbild) © unsplash/Adam Winger

Steckbrief: Natursee Pirna-Copitz

Lage: ostwestlich von Dresden in Pirna

Fläche des Sees: circa 0,05 Quadratkilometer

Maximale Tiefe: 5 Meter

Badesaison: Mitte Mai bis Anfang September

ostwestlich von Dresden in Pirnacirca 0,05 Quadratkilometer5 MeterMitte Mai bis Anfang September Weitere Merkmale: Im Natursee Pirna-Copitz badet man auf eigene Gefahr. Der idyllische See ist eine kleine Sommeroase, die von Anwohnern gerne genutzt wird. Man darf dort auch mit Angelschein angeln und private Stand-up-Paddle nutzen. Motorisierte Boote sind nicht gestattet. Freizeitangebote: Campingplatz

Sandstrand

Liegewiese mit Schattenplätzen

Beachvolleyballfelder

FKK-Bereich

mobile Toiletten

Natursee Pirna-Copitz: Adresse & Anfahrt

Adresse:

Äußere Pillnitzer Straße 19

01796 Pirna

Wie kommt man zum Badesee? Mit Bus und Bahn: S1 oder S2 bis Pirna, dann mit der Linie P bis Pirna Copitz Eichendorffstraße 2 Mit dem Auto: über die A17 Parken am Badesee: kostenfreie Stellplätze auf Parkplatz Äußere Pillnitzer Straße

kostenfreie Parkplätze auf Parkplatz Söbrigener Weg

Achtung! Die Wasserqualität wird bei inoffiziellen Badestellen häufig nicht überprüft. Ein Befall der Gewässer mit Würmern und anderen Parasiten ist daher durchaus möglich.

Kötitzer Kiesgrube

Auf der Strecke zwischen Dresden und Meißen liegt die Kötitzer Kiesgrube. Das familienfreundliche Freibad ist direkt an den rechtselbigen Elberadweg angebunden.

In der Kötitzer Kiesgrube kann man wunderbar als Familie baden gehen. © 123rf/shablovskyistock

Steckbrief der Kötitzer Kiesgrube

Lage: westlich von Dresden in Coswig

Wasserfläche Natursee: 7 Hektar

Badesaison: Mitte Mai bis Anfang September

Weitere Merkmale: Die Kötitzer Kiesgrube gehört zum Freibad Badesee Coswig-Kötitz, das den Natursee mit anderen Schwimmbecken und einem umfassenden Freizeitangebot kombiniert. Der Zugang zum Bad ist kostenpflichtig. Freizeitangebote: Natursee mit Schwimminsel

FKK-Strand

25-Meter-Schwimmerbecken

Erlebnisbecken mit Riesenrutsche, Wasserpilz, Schwalldusche und Bodensprudler

Kinderplanschbecken

Spielplatz

Kiosk

Umkleiden

Liegewiesen

Rasenfußballplatz

drei Beachvolleyballplätze

Basketballplatz

zwei Tischtennisplatten

Campingplatz

Kötitzer Kiesgrube: Adresse & Anfahrt

Adresse:

Brockwitzer Straße 33

01640 Coswig Wie kommt man zur Kötitzer Kiesgrube? Mit Bus und Bahn: S1 oder RE15 bis Bahnhof Coswig

R400 bis "Fährweg" Mit dem Auto: über die B6 und B101

über die A4, A13, A14 oder A17 Parken am Badesee: zum Freibad gehört ein Parkplatz

Lößnitzbad Radebeul

Kostenlos baden kann man im Lößnitzbad in Radebeul. Das Bad ist mit dem Auto in etwa 30 Minuten zu erreichen.

Im Lößnitzbad Radebeul kann die ganze Familie einen schönen Badetag verbringen. (Symbolbild) © 123RF/galitskaya

Steckbrief: Lößnitzbad Radebeul

Lage: am rechtsseitigen Elbufer, kurz nach dem Ortseingang von Radebeul

Größe des Sees: etwa 22.000 Quadratmeter

maximale Tiefe: etwa 8 Meter

Badesaison: Mitte Mai bis Mitte September Weitere Merkmale: Das Lößnitzbad Radebeul ist ein Naturbad und entstand 1951 aus der ehemaligen Naundorfer Kiesgrube. Es handelt sich um eine offene Badestelle, bei der es keine Badeaufsicht gibt. Der Eintritt ist kostenfrei. Hunde sind nicht erlaubt. Außerhalb der Öffnungszeit dient das Lößnitzbad als Fischgewässer des ortsansässigen Angelclubs Radebeul. Angebote: Liegewiese

Schattenplätze

FKK-Bereich

Restaurant Lößnitzbar

Lößnitzbad Radebeul: Adresse & Anfahrt

Adresse:

Fabrikstraße 47

01445 Radebeul

Wie kommt man zum Lößnitzbad Radebeul? Mit Bus und Bahn: Linie S1 bis Radebeul-Zitzschewig

Linie 4 bis Haltestelle Johannesbergstraße

Linie 400 bis Haltestelle Ziegeleiweg Mit dem Auto: über die A4, Abfahrt Dresden-Neustadt/Radebeul Parken am Badesee: Parkplatz gegenüber vom Badeingang

Talsperre Wallroda

In Wallroda bei Radeberg und südlich von Großröhrdorf in Sachsen kann man entspannt ins kühle Nass springen. Aufgrund der sehr guten Wasserqualität ist die Talsperre Wallroda ein Paradies für Badegäste und Kurzurlauber.

Die Talsperre Wallroda zeichnet sich durch die gute Wasserqualität aus. (Symbolbild) © 123rf/bengingell

Steckbrief der Talsperre Wallroda

Lage: südlich von Großröhrsdorf in der Nähe von Radeberg bei Dresden

Wasserfläche: 35 Hektar

südlich von Großröhrsdorf in der Nähe von Radeberg bei Dresden35 Hektar Weitere Merkmale: Um das Wasser des Steinbaches zu stauen, wurde die Talsperre Wallroda von 1986 bis 1989 gebaut. Sie dient als Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung und Naherholungsgebiet. Die gesamte Talsperre Wallroda gehört zum Landschaftsschutzgebiet Massenei. Das Baden ist an bestimmten Stellen auf eigene Gefahr erlaubt. Außerdem ist die Talsperre Wallroda ein DAV-Gewässer. Wer angeln möchte, braucht einen gültigen Fischereiausweis und eine Tages- oder Wochenkarte aus dem nahe gelegenen Anglershop. Freizeitangebote: Campingplatz

Badestellen

naturbelassene Wiesenfläche am Südufer

Gastronomie

Minigolfplatz

Talsperre Wallroda: Adresse & Anfahrt

Adresse:

Arnsdorfer Straße 1

01900 Großröhrsdorf Wie kommt man zur Talsperre Wallroda? Mit Bus und Bahn: RB60 bis Radeberg, dann 520 bis Kleinröhrsdorf - Am Spielzeugmuseum

RE1 bis Radeberg, dann 755 bis Wallroda Ort 1 Mit dem Auto: über die A4 Dresden-Görlitz

über die Radeberger Landstraße

über die Bautzner Landstraße/B6 Parken am Badesee : auf der Arnsdorfer Straße in 01900 Großröhrsdorf in Richtung Campingplatz

Dippelsdorfer Badeteich

Der Dippelsdorfer Badeteich liegt direkt neben dem Ferienpark Bad Sonnenland in Moritzburg und ist nur fünf Kilometer von Dresden entfernt. Der See ist ideal für Spaziergänge oder einen Sprung ins kühle Nass.

Im Moritzburger Teichgebiet finden sich einige Seen zum Erholen und Baden. (Symbolbild) © 123RF/welcomia

Steckbrief: Dippelsdorfer Badeteich

Lage: im Moritzburger Teichgebiet nördlich von Dresden

Wasseroberfläche des Stausees: 69,02 oder 42 Hektar Weitere Merkmale: Im Dippelsdorfer Badeteich werden der Lößnitzbach und der Reichenberger Bach gestaut. Angelegt wurde der Teich im 16. Jahrhundert. Durch den Dippelsdorfer Teich führt ein Damm, der vom Zug der Lößnitzgrundbahn befahren wird. Angebote: Baden, Stand-up-Paddle, Kanu, Kajak erlaubt (Boote, offenes Feuer verboten)

Bad Sonnenland - Ferienpark mit Campingplatz

Kultur- und Veranstaltungsstätte Rotes Haus

Dippelsdorfer Badeteich: Adresse & Anfahrt

Adresse:

Großenhainer Straße 39

01468 Moritzburg Wie kommt man zum Badesee? Mit Bus und Bahn: Linie 477 bis Reichenberg (Kr. Meißen) Sonnenland 1 Mit dem Auto: über die S179

über die B170

über die Großenhainer Straße Parken am Badesee: Parkplatz Großenhainer Straße 39, 01468 Moritzburg

Waldteich Moritzburg

Baden und sich erholen kann man am Waldteich in Moritzburg. Wer länger bleiben möchte, kann den Campingplatz und die Unterkünfte am See nutzen.

Möchte man eine Runde schwimmen, dann ist der Waldteich Moritzburg eine gute Adresse. (Symbolbild) © 123RF/bearok

Steckbrief: Waldteich Moritzburg

Lage: am nördlichen Rand von Dresden

Größe Oberer Waldteich: 26 Hektar

Weitere Merkmale: Der Waldteich Moritzburg unterteilt sich in den oberen und den niederen Waldteich. Beide sind touristisch erschlossen. Freizeitangebote: Campingplätze

Gastronomie

Unterkünfte

Hundebadeplatz

Verleih von Fahrrädern und Stand-up-Paddle

Waldteich Moritzburg: Adresse & Anfahrt

Adresse:

Waldteichstraße 100

01468 Moritzburg OT Boxdorf Wie kommt man zum Badesee? Mit Bus und Bahn: Linie 80 bis Boxdorf An der Triebe 1 Mit dem Auto: über die B170

über die Waldteichstraße

Badeseen unweit von Dresden: 3 schöne Ausflugstipps

Möchte man einen kurzen Badeurlaub unweit von Dresden machen, dann bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Drei schöne Ziele für einen Kurzurlaub findest Du im Folgenden.

Talsperre Bautzen

Lage: im Norden von Bautzen

Wasseroberfläche: 578 Hektar

Saison: April bis Oktober Weitere Merkmale: Die Talsperre Bautzen ist die zweitgrößte Talsperre Sachsens. Sie wurde von 1968 bis 1975 erbaut und ist seit 1977 in Betrieb. Gespeist wird die Talsperre durch das Wasser der Spree. An der Talsperre Bautzen kann man campen, wandern, radfahren und vieles mehr. Freizeitangebote: Kletterpark und Hochseilgarten

Monstergolf Bautzen

Campingplatz

Beach-Bar

Feldküche

Tretbootverleih

Volleyballfelder

Segeln

Surfen

Paddeln

Stand-up-Paddling

Schlauchbootfahren

Grillplätze

Von Dresden aus ist die Talsperre Bautzen ein schönes Ausflugsziel für einen Badeurlaub. © 123rf/shablovskyistock

Adresse:

Nimschützer Straße 41

02625 Bautzen Wie kommt man zur Talsperre Bautzen? Mit dem Auto:

über die B156

über die A4, Anschlussstelle Bautzen-Ost Parken am Badesee: Parkplatz P+R Talsperre Bautzen, Strandpromenade 12, 02625 Bautzen

Parkplatz, Burker Straße 30, 02625 Bautzen

Senftenberger See

Lage: im Lausitzer Seenland an der Grenze von Nieder- und Oberlausitz

Wasserfläche: 1300 Hektar

Uferlänge: 18 Kilometer

Maximale Tiefe: 25 Meter

naturgeschützter Inselkomplex: circa 900 Hektar Weitere Merkmale: Der Senftenberger See ist ein künstlich angelegter See im Lausitzer Seenland. Der See entstand von 1967 bis 1972 durch die Flutung des ehemaligen Braunkohle-Tagebaus Niemtsch, weshalb er früher auch als Speicherbecken Niemtsch bezeichnet wurde. Von Dresden aus braucht man mit dem Auto über die Bundesautobahn 13 zum Senftenberger See weniger als eine Stunde. Freizeitangebote: FKK-Strand

Surfstrand

Familienpark

Unterkünfte

Gastronomie

Waldfahrradstrecke

Fahrradverleih

Spielplätze

Wasserrutsche

Campingplatz

Hafen

Tierpark

Der Senftenberger See ist das perfekte Ausflugsziel für Familien im Lausitzer Seenland. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Adresse:

Am Stadthafen 1

01968 Senftenberg

Wie kommt man zum Senftenberger See? Mit Bus und Bahn: RE15 bis Ruhland, dann RB49 bis Senftenberg, dann Linie 641 bis Senftenberg, Adolf-Hennecke-Straße Mit dem Auto:

über die A13 Parken am Badesee: Parkplatz Stadthafen Senftenberg, Am Stadthafen 1, 01968 Senftenberg

Parkplatz Dubinaweg, 01968 Senftenberg

Parkhaus, Adolf-Hennecke-Straße 6A, 01968 Senftenberg

Übernachtungsparkplatz am See, Buchwalder Straße 52, 01968 Senftenberg

Parkplatz Niemtscher Mühle, Seestraße, 01968 Senftenberg

Parkplatz Großkoschen Seestrand, Am Mühlgraben 6, 01968 Senftenberg

Ein Ausflug lohnt sich auch zur Talsperre Pöhl bei Plauen.

Berzdorfer See

Lage: an der südlichen Stadtgrenze von Görlitz in der Oberlausitz

Fläche: 960 Hektar

Uferlänge: 18 Kilometer

Maximale Tiefe: 72 Meter

Badesaison: Mai bis Oktober

an der südlichen Stadtgrenze von Görlitz in der Oberlausitz960 Hektar18 Kilometer: 72 MeterMai bis Oktober Weitere Merkmale: Ein wunderschöner Badesee in der Nähe von Görlitz ist der Berzdorfer See. Bei dem See handelt es sich um das Restloch des ehemaligen Braunkohletagebaus Berzdorf, der von 2002 bis Anfang 2013 geflutet wurde. Am Berzdorfer See kann man seine Freizeit vielseitig gestalten, was ihn zu einem beliebten Naherholungsort macht. Während der Badesaison wird das Baden am Nordstrand, am Nordoststrand und an der Blauen Lagune beaufsichtigt. FKK-Baden ist nicht erlaubt. Freizeitangebote: Badestrand

Liegewiesen

Schattenplätze

Hundestrand

Sportgeräteverleih

Schnorcheln bis 3,50 Meter Wassertiefe

Radweg

Wanderweg

Segeln

Surfen

Reiten

Gastronomie

Aussichtsturm

Unterkünfte

Campingplatz

Minigolf

Hochseilgarten

Der Berzdorfer See bei Görlitz ist ein Sommerparadies für kleine und große Badegäste. © 123RF/peopleimages12

Adresse:

Zum Nordstrand

02827 Görlitz Wie kommt man zum Berzdorfer See? Mit Bus und Bahn: RE1 nach Görlitz, dann RB65 oder 12E nach Hagenwerder Mit dem Auto:

A4 bis B6 folgen, auf A4 Ausfahrt 94 - Görlitz nehmen, B6 bis zum See folgen Parken am Badesee: Parkplatz Seezugang Nordstrand, Zum Nordstrand, 02827 Görlitz

Parkplatz am Nordoststrand, Strandpromenade, 02827 Görlitz

Parkplatz Klein Neundorf, Seestraße, 02827 Görlitz



Parkplatz Aussichtspunkt Berzdorfer See, Kirschallee, 02829 Markersdorf

Parkplatz Gut am See, Am Wasserschloss, 02827 Görlitz

Parkplatz für EMS Berzdorf, Hafenstraße 100, 02827 Görlitz

Parkplatz Berzdorfer See-Ost, a. See, 02827 Görlitz