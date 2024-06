Talsperre Pöhl: Das erwartet Euch am "Vogtländischen Meer"

Entdecke die Talsperre Pöhl im Vogtland: Egal ob Camping, Baden oder Radfahren. Mach dir einen Überblick, was am Badesee möglich ist. | Jetzt lesen!

Die Talsperre Pöhl, welche auch liebevoll als Vogtländisches Meer bezeichnet wird, ist eine der größten Talsperren Sachsens. Wo sich einst das Örtchen Pöhl befand, kann man gegenwärtig viel erleben. Weitere Anregungen, Tipps und News zu den sächsischen Seen und Badestellen findest Du auf der Themenseite "Badeseen in Sachsen".

Steckbrief zur Talsperre Pöhl

Lage: bei Plauen, Vogtlandkreis

bei Plauen, Vogtlandkreis Überstaute Fläche: 4,25 Quadratkilometer

4,25 Quadratkilometer Uferlänge: 27 Kilometer

27 Kilometer Maximale Tiefe: 42 Meter Mit einer Länge von sieben Kilometern und einer Breite von zwei Kilometern sowie einem Stauraum von 62 Millionen Kubikmetern ist die Talsperre Pöhl Sachsens drittgrößter Stausee. Der See ist ein Teil des Landschaftsschutzgebietes "Talsperre Pöhl", welches im Jahr 1994 beschlossen wurde.

Die Talsperre Pöhl dient als Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung und Naherholungsgebiet. © 123RF/honza28683

Der beliebte Badesee bei Plauen

Die Talsperre Pöhl staut das Wasser der Trieb und dient damit als Hochwasserschutz und Niedrigwasseraufhöhung. Ihren Namen verdankt die Talsperre dem Dorf Pöhl, welches geflutet werden musste, um die Talsperre zu bauen. Die letzten Einwohner Pöhls verließen ihr Dorf im Rahmen der Umsiedlungsaktion Mitte Mai 1961. Als versunkener Ort sind Pöhls Grundmauern nun eine Attraktion für Taucher. Gebaut wurde die Talsperre Pöhl von 1958 bis 1964. Die offizielle Eröffnung war am 2. Oktober 1964. Anfangs versorgte die Talsperre Pöhl die Industrie bis in die Region Leipzig mit Brauchwasser. Seit den 1990er-Jahren nutzt man sie ausschließlich als Hochwasserschutz und Aufhöhung von niedrigen Wasserständen in der Weißen Elster sowie zur Fischerei und Energieerzeugung. Mittlerweile fungiert die Talsperre auch als Naherholungsgebiet, wo man sich entspannen, schwimmen, wandern und Wassersport betreiben kann.

Die Wassersport- und Badesaison startet meist Mitte April und endet Mitte Oktober.

Barrierefreiheit an der Talsperre Pöhl

An der Talsperre Pöhl gibt es ein paar Freizeitangebote, die als barrierefrei gelten. Wer möchte, kann an einer einstündigen Schiffsrundfahrt auf der Talsperre Pöhl teilnehmen. Das Areal der Anlegestelle, welches über öffentliche Toiletten und ein Bistro verfügt, ist barrierefrei. Behindertenparkplätze gibt es direkt an der Anlegestelle. Die Falknerei Herrmann befindet sich in der Nähe der Talsperre Pöhl und bietet allen Besuchern ein faszinierendes Erlebnis, welches man auch mit einer Beeinträchtigung genießen kann. Der Freizeit- und Erlebnisgarten und der Campingplatz Gunzenberg an der Talsperre Pöhl sind ebenfalls barrierefrei. Barrierefreie Gaststätten an der Talsperre Pöhl sind die Gaststätte "Zur Auszeit", das Restaurant "Panorama" und das Restaurant "Talsperrenblick". Die Gaststätte "Pfaffenmühle" hat zwar einen Treppenlift zu den Toiletten, aber auch eine Stufe bis zur Gaststube, weshalb sie sich als fast barrierefrei versteht. Weitere Informationen zum barrierefreien Aufenthalt im Vogtland sind unter vogtland-tourismus.de zu finden.

Talsperre Pöhl: Freizeitangebote

An der Talsperre Pöhl kann man viel erleben. Zu der Vielfalt an Freizeitaktivitäten gehören Baden, Segeln, Tauchen, Wandern, Fahrradfahren und Reiten. An der Talsperre gibt es einen Kletterwald, eine Golfanlage und eine Anlegestelle für Schiffsrundfahrten sowie weitere Freizeitangebote.

Baden in der Talsperre Pöhl

Möchte man an der Talsperre Pöhl baden, dann kann man dies an den sechs ausgewiesenen Liegewiesen oder am FKK-Strand tun. Alle Badestellen werden bewirtschaftet.

Liege- und Badestellen der Talsperre Pöhl: Liegewiese Jocketa

Liegewiese Schloßhalbinsel

Liegewiese Gansgrün

Liegewiese Voigtsgrün

Liegewiese Gunzenberg

Liegewiese am Wassersportzentrum

FKK-Strand in Helmsgrün Für Hunde gibt es an der Talsperre Pöhl sieben Stellen, die durch Schilder gekennzeichnet sind. Hundebadestellen der Talsperre Pöhl: Liegewiese Jocketa (nach der Staumeisterei)

Schiffsanlegestelle (unterhalb des Kletterwalds, außerhalb des Wassersportzentrums)

Liegewiese Möschwitz (am Wanderweg nach dem Felsen)

Voigtsgrün (Gansgrüner Blick)

Liegewiese Gansgrün (nahe dem Tauchclub Nemo)

Campingplatz Gansgrün in der Bucht (nahe der SSG Reichenbach)

Liegewiese FKK in Helmsgrün in der Bucht Die mikrobiologische Wasserqualität der Talsperre Pöhl wird regelmäßig durch das zuständige Gesundheitsamt überprüft. Anhand der langjährigen Untersuchungsdaten ist die Talsperre Pöhl in die Kategorie "Ausgezeichnete Badegewässerqualität" eingestuft.

An der Talsperre Pöhl gibt es mehrere Hundebadestellen. (Symbolbild) © 123RF/sergioboccardo

Tauchen in der Talsperre Pöhl

Taucher können in der Talsperre Pöhl einiges entdecken. Unter Wasser gibt es die Grundmauern des versunkenen Pöhls, die Baumstümpfe ehemaliger Wälder sowie viele Fische wie Karpfen und Barsche zu sehen. Um in der Talsperre zu tauchen, benötigt man eine Genehmigung. Die entsprechenden Vorschriften und Regelungen sind zu beachten. Informieren kann man sich beispielsweise beim Tauchclub NEMO Plauen. Man darf an den öffentlich zugänglichen Badestellen tauchen. Verboten ist das Tauchen in den gekennzeichneten Sperrzonen sowie in der Nähe der Sperrmauer und der Schiffsanlegestellen.

Wandern und Radfahren am Vogtländischen Meer

Die Talsperre Pöhl kann man zu Fuß oder mit dem Bike umrunden. Es gibt mehrere Wege um den Stausee, die unterschiedlich lang sind. Wandern An der Talsperre Pöhl schlägt das Herz aller Wanderer höher, weil das dortige Wanderwegenetz 100 Kilometer lang ist. Ein Rundweg startet in Alt-Joketa am Parkplatz und ist 18,5 Kilometer lang. Um die Talsperre auf diesem Weg zu umrunden, benötigt man etwas mehr als viereinhalb Stunden. Wer einen schönen Blick auf die Talsperre Pöhl und die umliegende Region haben möchte, sollte zum Mosenturm bzw. Julius-Mosen-Turm wandern. Radfahren Wer nicht gerne läuft, kann die Talsperre auch mit dem Fahrrad oder E-Bike umrunden. Es gibt zwei verschiedene Touren um den Stausee, bei denen es sich jedoch nicht um offizielle und gut ausgebaute Radwege handelt. Beide Touren sind etwa 20 Kilometer lang. Teilstrecken der Fernwege Elsterradweg und Euregio Egrensis Radweg verlaufen entlang der Talsperre Pöhl. Wer eine Panne hat, findet am Servicepoint für Fahrräder am Kletterwald Hilfe. Dort gibt es eine Flickstation, eine Reparaturwerkstatt und einen Automaten, aus welchem rund um die Uhr Schläuche gezogen werden können. Möchte man ein Fahrrad oder E-Bike ausleihen, dann kann man das an der Rezeption des Campingplatzes Gunzenberg tun.

Tipp: Eine individuelle Strecke mit dem Fahrrad, Kajak, Kanu oder zu Fuß kann man sich online mit dem Tourenplaner erstellen.

Es gibt mehrere Wege um die Talsperre Pöhl, die unterschiedlich lang sind. © 123RF/animaflorapicsstock

Boot fahren und Paddeln auf der Talsperre

Das Vogtländische Meer kann man auch mit dem Tretboot, Kajak, Segelschiff oder einem anderen Wasserfahrzeug erkunden. An der Tallsperre sind sieben Segelsportvereine aktiv. Eine der ersten Adressen, wenn man Segeln oder Surfen möchte, ist die Surf- und Segelschule Papa Jo. Boote verleiht auch der Kletterwald Pöhl. Außerdem organisiert der 1. Vogtländische Drachenbootclub Pöhl e. V. öffentliche Trainings und Rennen auf der Talsperre. An der Liegewiese Jocketa befindet sich eine Slipanlage für Hobbysegler. Offizielle Bootsliegeplätze gibt es an mehreren Stellen. Zudem gibt es Wasserwanderrastplätze am Campingplatz Gunzenberg, am Wassersportzentrum, an der Liegewiese Jocketa, an der Schloßhalbinsel und am Ortsteil Altensalz. Empfehlenswert sind auch die täglichen Schiffsrundfahrten rund um die Talsperre Pöhl. Die Anlegestelle für die Fahrgastschifffahrt liegt in Möschwitz (Hauptstraße 48, 08543 Pöhl).

Bei einer Schiffsrundfahrt auf der Talsperre Pöhl gibt es viel zu sehen. © 123RF/zhan1999

Talsperre Pöhl: Restaurants, Cafés, Bistros und Biergärten

An der Talsperre Pöhl und in der näheren Umgebung gibt es verschiedene Gasthöfe, Restaurants, Bistros, Cafés und Beach-Bars, deren kulinarisches Angebot vielfältig aufgestellt ist. Gaststätten, Restaurants und Bistros:

Gasthaus "Edelweiß": bürgerliche Küche in Möschwitz - Hauptstraße 21, 08543 Pöhl



bürgerliche Küche in Möschwitz - Hauptstraße 21, 08543 Pöhl Gasthaus "Frohsinn": regionale Küche und italienische Eisspezialitäten im Herlasgrün - Frohsinn 2, 08543 Pöhl



regionale Küche und italienische Eisspezialitäten im Herlasgrün - Frohsinn 2, 08543 Pöhl Gaststätte Pfaffenmühle: gutbürgerliche Küche sowie hausgebackene Torten und Kuchen auf dem Pfaffenmühlenweg 18, 08547 Jößnitz

gutbürgerliche Küche sowie hausgebackene Torten und Kuchen auf dem Pfaffenmühlenweg 18, 08547 Jößnitz Restaurant und Cafeteria "Talsperrenblick": Küche mit breitem Speiseangebot in Jocketa - Pöhler Straße 49, 08543 Pöhl



Küche mit breitem Speiseangebot in Jocketa - Pöhler Straße 49, 08543 Pöhl Gasthaus Voigtsgrün: reichhaltiges und saisonales Speiseangebot in Voigtsgrün – Dorfring 12, 08541 Neuensalz

reichhaltiges und saisonales Speiseangebot in Voigtsgrün – Dorfring 12, 08541 Neuensalz Knüpfer's Restauration Thoßfell: saisonales und gutbürgerliches Angebot in Hoßfell – Hauptstraße 7, 08541 Neuensalz

saisonales und gutbürgerliches Angebot in Hoßfell – Hauptstraße 7, 08541 Neuensalz Gaststätte "Strandhaus Schloßhalbinsel": regionale Küche und saisonale Angebote auf der Schloßhalbinsel in 08543 Pöhl

regionale Küche und saisonale Angebote auf der Schloßhalbinsel in 08543 Pöhl Gaststätte "Zur Auszeit" Campingplatz Gunzenberg: Gerichte der amerikanischen, deutschen, mediterranen und griechischen Küche in Möschwitz - Hauptstraße 40, 08543 Pöhl



Gerichte der amerikanischen, deutschen, mediterranen und griechischen Küche in Möschwitz - Hauptstraße 40, 08543 Pöhl Restaurant Panorama : wechselnde Tagesgerichte, Trendküche sowie Trendküche in Möschwitz - Hauptstraße 44, 08543 Pöhl

: wechselnde Tagesgerichte, Trendküche sowie Trendküche in Möschwitz - Hauptstraße 44, 08543 Pöhl Bistro am Ankerplatz: verschiedene Speisen und original italienisches Eis in Möschwitz - Hauptstraße 50, 08543 Pöhl Cafés und Kiosks:

Strandcafé im Freizeitgarten: Eis, Eisbecher, Kuchen, Kaffeespezialitäten und saisonale Gerichte in Jocketa - Freizeitgarten 1, 08543 Pöhl

Eis, Eisbecher, Kuchen, Kaffeespezialitäten und saisonale Gerichte in Jocketa - Freizeitgarten 1, 08543 Pöhl "Schatzinsel" am Parkplatz Sperrmauer: breites Speiseangebot von Bockwurst bis Roulade mit Klößen in Jocketa - 08543 Pöhl

breites Speiseangebot von Bockwurst bis Roulade mit Klößen in Jocketa - 08543 Pöhl Kiosk "Zum Seeblick": abwechslungsreiche Mittagsgerichte, Snacks und Getränke in Helmsgrün – Schloßhalbinsel, 08543 Pöhl

abwechslungsreiche Mittagsgerichte, Snacks und Getränke in Helmsgrün – Schloßhalbinsel, 08543 Pöhl Malle Michel: Imbiss in Gansgrün - Strand, 08541 Neuensalz

Imbiss in Gansgrün - Strand, 08541 Neuensalz Jonnys Bar am FKK-Strand Helmsgrün: gutbürgerliche Küche, saisonale Gerichte, Kaffee und Kuchen in Helmsgrün - FKK-Liegewiese, 08543 Pöhl Wer sich lieber selber versorgt, kann auf dem Grillplatz an der Liegewiese vor dem Wassersportzentrum nach vorheriger Anmeldung an der Rezeption am Campingplatz Gunzenberg grillen.

Das Vogtländische Meer ist ein schönes Ziel für einen Kurzurlaub. © dpa/Jan Woitas

Talsperre Pöhl: Camping, Bungalows, Pensionen und Hotels

Das Vogtländische Meer ist der ideale Ort für einen Kurzurlaub. Möchte man mehrere Tage an der Talsperre Pöhl verweilen, bieten sich mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Übernachten an der Talsperre Pöhl: Vier-Sterne-Campingplatz Gunzenberg

Gasthaus "Edelweiß"

Pension "Gockescher Hahn"

Gaststätte "Pfaffenmühle"

Knüpfer's Restauration Thoßfell

Pfaffengut Plauen

Buchheims Hof

Vier-Sterne-Gästehaus Schloßhalbinsel

Ferienhaus Petzold

Ferienwohnungen Eichhaus

Ferienhaus Schafhübel

Bungalow "Gansgrün" Wer ein Auto hat, kann sich auch eine Unterkunft in Plauen suchen und täglich zur Talsperre fahren.

Talsperre Pöhl bei Plauen: Adresse und Anfahrt

Adresse

An der Staumauer 3

08543 Pöhl/OT Jocketa Wie kommt man zur Talsperre Pöhl? Die Talsperre Pöhl ist gut mit dem Auto oder mit der Bahn zu erreichen. Mit der Vogtlandbahn: Linie RB 2 bzw. RB 5 bis zum Haltepunkt Jocketa

Linie RB 4 bis zum Haltepunkt Barthmühle Mit dem RufBus:

RufBus-Linie 74

Rufbus-Linie 72

Mit den SaisonBus-Linien (1. Mai bis 31. August an Wochenenden und Feiertagen): SaisonBus-Linie 87

SaisonBus-Linie 88 Mit dem Auto: Die Talsperre Pöhl erreicht man über die Bundesautobahn A72, welche man über die A9, die A93 und die A4 erreichen kann. Die A72 verlässt man am besten an den Anschlussstellen Plauen-Ost oder Treuen. Anschließend fährt man auf der B173 in Richtung Plauen oder nach Treuen in Richtung Elsterberg/Netzschkau weiter. An der Talsperre Pöhl gibt es mehrere kostenpflichtige Parkplätze. Öffentliche Parkplätze an der Talsperre Pöhl: Parkplatz Rezeption Gunzenberg

Parkplatz Wassersportzentrum

Parkplatz Sperrmauer

Parkplatz Jocketa

Parkplatz Bühne Jocketa

Parkplatz Liegewiese Jocketa

Parkplatz Neudörfel

Parkplatz Schloßhalbinsel

Parkplatz Liegewiese Schloßhalbinsel

Parkplatz FKK-Strand Helmsgrün

Parkplatz Liegewiese Gansgrün

Parkplatz Camping Gansgrün

Parkplatz Voigtsgrün

Parkplatz Altensalz An der Rezeption des Campingplatzes Gunzenberg kann man auch Jahresparkkarten für die Parkplätze an der Talsperre Pöhl erwerben.

Die Talsperre Pöhl ist mit dem Auto oder der Bahn gut zu erreichen. © 123RF/zhan1999