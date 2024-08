Massive Zugausfälle in Bischofswerda: Was diese Treppe damit zu tun hat

Bischofswerda - Diese Nachricht hat die Länderbahn eiskalt erwischt! Am Bahnsteig 2 und 3 des Bahnhofs Bischofswerda dürfen bis auf Weiteres keine Züge mehr halten. Es kommt zu zahlreichen Ausfällen, Verspätungen und Fahrzeitverlängerungen.

Am Bahnhof Bischofswerda kommt es derzeit wegen einer nicht nutzbaren Behelfsbrücke zu massiven Einschränkungen. © Screenshot/Facebook/Bischofswerda Inklusiv

Wie der Betreiber der "trilex"-Züge mitteilte, ist eine provisorische Brückenkonstruktion der Grund für die erheblichen Behinderungen.

Nachdem DB InfraGO das bisherige Schrankensystem mit ebenerdigem Übergang zu den Gleisen 2/3 aufgrund von Modernisierungsarbeiten abbauen ließ, sollte ab dem gestrigen Freitagnachmittag eigentlich eine Behelfstreppe zur Verfügung stehen.

Doch dazu kam es nicht, da eine bauliche Abnahme scheiterte. Somit ist derzeit kein Zugang und Umstieg zu den Gleisen 2/3 mehr möglich - laut Infrastrukturbetreiber noch bis zum 20. August.

In der Folge zieht die Länderbahn jetzt die Reißleine! "Ausschließlich die Züge aus Dresden in Richtung Bischofswerda halten weiterhin am Bahnhof Bischofswerda auf Gleis 1", heißt es. Verbindungen aus Richtung Görlitz und Zittau fahren ohne Halt durch. Reisende müssen zwischen Weickersdorf und Bischofswerda auf den Bus umsteigen.