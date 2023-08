Barockkirche abgefackelt: Verhafteter Familienvater (40) hatte Streit in der Gemeinde

Großröhrsdorf - Was für eine Wahnsinnstat! Wegen Ärger auf die Kirche soll Maik H. (40) die Stadtkirche in Großröhrsdorf angezündet haben. Die Tat hat er bereits gestanden. Auch die Ermittler sind sich sicher, den Richtigen zu haben.

Staatsanwalt Peter Terres (63) gab am heutigen Montag weitere Details bekannt. © Jens Kaczmarek/Lausitznews

Im kleinen Dörfchen Höckendorf südlich von Dresden hatte man so etwas noch nicht gesehen: Ein riesiges Polizeiaufgebot war am Freitag in der Gartenstraße aufgezogen, nahm dort Maik H. in seinem Elternhaus fest.

Reden will im Ort kaum jemand, nur dass er längere Zeit im Westen gelebt und mittlerweile geschieden sei, ist zu hören.

Dazu passt, dass gegen den Lausitzer Ermittlungen in anderen Bundesländern laufen, unter anderem wegen fahrlässiger Brandstiftung, wie Staatsanwalt Peter Terres (63) bestätigt.

"Es gab Zwistigkeiten zwischen ihm und der Kirche", sagt er zum Motiv. "Er befindet sich in einer persönlich schwierigen Situation, hat auch Kinder." Zu dem Gerücht, dass er mit der Brandstiftung eine neue Hochzeit seiner Ex-Frau verhindern wollte, äußerte er sich nicht.

Aus Höckendorf ging es für Maik H. erstmal in die Gerichtsmedizin: "Es gab eine körperliche Untersuchung, in deren Rahmen Brandspuren an ihm festgestellt wurden", sagt Kriminaldirektor Raik Schulze (56).