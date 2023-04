Baustelle auf dem Weg zu Sachsens schönstem Balkon

Pirna - Nach drei Jahren Sanierung feierte die neue Aussichtsplattform an der Basteibrücke erst im Februar Wiedereröffnung . Doch ausgerechnet jetzt kommt es im Sommer zur Vollsperrung der Hauptzufahrt zum schönsten Balkon Sachsens!

Die Basteistraße ist schwer abgenutzt und dadurch sehr laut geworden. Eine Sanierung ist notwendig. © Marko Förster

Das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr findet Argumente für diese schier irrsinnige Baumaßnahme zur Hauptsaison.



Voraussichtlich ab Juni (mit Beginn der Schulferien) sollen 1,7 Kilometer der Basteistraße in Lohmen voll gesperrt werden. Ebenso in den Herbstferien. Was das Landesamt als "notwendige Instandhaltungsmaßnahme" erachtet, ist für die Tourismusbranche der Sächsischen Schweiz ein vorprogrammiertes Fiasko.

Bis zu elf Kilometer Umweg zieht die Vollsperrung nach sich, will man zum absoluten Touristen-Hotspot gelangen.

Petra Morgenstern (64), Chefin vom Berghotel Bastei: "Baumaßnahmen sind immer unangenehm. Vor allem, wenn Umleitungen gefahren werden müssen. Sicher werden wir hier den ein oder anderen Gast einbüßen."