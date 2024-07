Baustelle startet: Staatsstraße in Sachsen wird gesperrt!

In Roßwein ist aufgrund von Bauarbeiten auf der S34 eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Dann beginnen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung an der S34 im Roßweiner Ortsteil Hohenlauft.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird zwischen der Einmündung in die K7596 bis in Höhe des Bahnübergangs am Abzweig Ullrichsberg die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht erneuert.

Voraussichtlich bis 2. August soll die Maßnahme fertiggestellt werden.

Während der Arbeiten muss die S34 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird von Roßwein auf der S39 über Haßlau zur B175 in Höhe der Autobahnausschlussstelle Döbeln-Ost, weiter auf der B175 nach Döbeln und dort zurück auf die S34 umgeleitet.