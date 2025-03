Probleme bei Bauarbeiten: Diese Bahnstrecke in Sachsen bleibt länger voll gesperrt

Die Totalsperrung zwischen Bautzen und Löbau bleibt bis Montagfrüh bestehen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, ist die Stopfmaschine ausgefallen. Beide Gleise könnten daher nicht am Freitag, sondern erst am Montag (4 Uhr) freigegeben werden.

Äußerst kurzfristig ist die Länderbahn eigenen Angaben zufolge darüber informiert worden. "Dies hat zur Folge, dass für den Freitag ab 12 Uhr kein verlässlicher Fahrplan aufrechterhalten werden kann", so die Problematik.

Die erforderlichen Mehrbedarfe an Fahrzeugen und Personal infolge der verlängerten Totalsperrung könnten nicht so schnell realisiert werden. "Fahrgäste müssen mit Abweichungen der An- und Abfahrtzeiten, Ausfällen und deutlich längeren Reisezeiten rechnen", heißt es.

Der Notfahrplan sehe vor, dass die Züge der Linien RE1 und RB60 zwischen Dresden und Bautzen sowie zwischen Görlitz und Löbau verkehren. Für den ausfallenden Streckenabschnitt würden Busse fahren.