Antifa-Demo in Schwarzenberg endet mit 18 Anzeigen und friedlicher Bergparade

Schwarzenberg - Die stark diskutierte Demonstration der Antifa in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) ist in vollem Gange. Immer wieder kam es zu Unterbrechungen. Kleine Auseinandersetzungen konnte die Polizei bisher schnell wieder unterbinden.

Über 200 Demonstranten versammelten sich am Samstag in Schwarzenberg. © André März

Gegen 13 Uhr wurden über 200 Demonstranten am Schwarzenberger Bahnhof von der Polizei empfangen und unmittelbar auf das Vermummungsverbot aufmerksam gemacht, das an diesem Samstagnachmittag noch häufiger thematisiert werden sollte.

Das "Spektrum 360" und die Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel hatten die Kundgebung für 13.12 Uhr angemeldet. Gegen 13:35 Uhr begann die Versammlung mit einer Auftaktkundgebung. Gegen 14.15 Uhr folgte der Aufzug über die Bahnhofstraße, die Straße des 18. März und die Straße der Einheit bis vor das Rathaus an.

Begleitet wurde die Demonstration von einem großen Polizeiaufgebot sowie einer größeren Gruppe an Gegendemonstranten. Immer wieder kam es zu Unterbrechungen des Zuges. Immer wieder sagte die Polizei durch, dass das Vermummungs- und Böllerverbot einzuhalten sei.

Wie TAG24 erfuhr, kam es zwischen Demonstranten, Gegendemonstranten und Polizisten zu Auseinandersetzungen. Zudem wurde auf beiden Seiten mehrfach Pyrotechnik gezündet. Ein Polizeibeamter erlitt dabei ein Knalltrauma.

Nach einer Zwischenkundgebung führte der Demonstrationszug über die Geschwister-Scholl-Straße zurück zum Bahnhof. Dort kam es erneut zu einer Kundgebung.

"Die Aufzugsstrecke wurde auf Bitte der Versammlungsleiterin nach einer Kooperation mit der Versammlungsbehörde und der Polizei verkürzt", erklärte die Polizei am Samstagabend die geänderte Route.