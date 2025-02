Bekannt aus "Mein Lokal, dein Lokal": Chemnitzer TV-Koch steht jetzt in Bowlingbahn am Herd

Mit Weniger in der Küche setzt das Restaurant der Bowlingbahn auf eine gehobene Speisekarte mit deutscher Hausmannskost:

Für Michael Weniger ist die neue Herausforderung in Rochlitz eine spannende Aufgabe. Der erfahrene Koch bringt seine Ideen aktiv in die Gestaltung der Speisekarte ein und will dazu beitragen, dass sich die Bowlingbahn auch als kulinarischer Anlaufpunkt etabliert.