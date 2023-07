Belastung für Herzkranke: Hitze gefährdet jeden Dritten

Dresden - Die aktuelle Hitze drückt speziell Menschen mit einer Herzerkrankung auf die Gesundheit . In Sachsen ist in etwa jeder Dritte davon betroffen.

Tipp: Zwei Liter Wasser zusätzlich am Tag helfen!

New Africa, Africa Studio/Olga Yastremska

Barmer-Landesgeschäftsführerin Monika Welfens (59). © Holm Helis

Bei der Einnahme von Wassertabletten raten Fachleute laut Barmer, die Dosis bei Hitze zu verringern, damit der Körper nicht austrocknet.

Wer Blutdrucksenker nimmt, empfinde weniger Durst. Auch hier wirkt regelmäßiges Trinken vorbeugend.

"Wer unter einer Herzerkrankung leidet und sich bei Hitze nicht gut fühlt, soll in jedem Fall den Weg in die Arztpraxis nicht scheuen", so Welfens.

Viele Krankenkassen bieten stattdessen inzwischen auch eine telemedizinische Beratung an.