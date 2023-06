Bikerin kracht in Reh: 17-Jährige stirbt nach Wildunfall

Lichtenau - Ein Reh, das die Straße überquerte, wurde am Montag einer jungen Bikerin (17) in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) zum Verhängnis.

Tödlicher Unfall in Lichtenau: Eine Bikerin (17) starb am Montagmorgen nach einem Wildunfall. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Am Morgen rief ein Zeuge den Rettungsdienst, als er im Ortsteil Garnsdorf auf der B107, etwa 100 Meter nach dem Abzweig Köthensdorf, im Straßengraben ein Motorrad, eine nicht ansprechbare Fahrerin und ein totes Reh entdeckt hatte.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 17-Jährigen feststellen.

Nach Polizeiangaben war die 17-Jährige offenbar mit dem Leichtkraftrad Dune auf der B107 aus Richtung Garnsdorf in Richtung Markersdorf unterwegs gewesen. Am Unfallort krachte sie dann in ein Reh. Der genaue Unfallzeitpunkt ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Motorrad knallte noch gegen einen Baum. Die Jugendliche erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen, an denen sie verstarb.