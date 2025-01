Bis zu 108 Euro! So machen Sachsens Kommunen Kasse mit der Hundesteuer

Leipzig - Er gilt als bester Freund des Menschen - der Hund . Doch die Haltung der Vierbeiner wird in Sachsen immer teurer. Nach der massiven Erhöhung der Tierarztkosten 2023 haben zu Beginn dieses Jahres mehrere Kommunen die Hundesteuer erhöht. Der Bund der Steuerzahler fordert die Abschaffung der Bagatellsteuer.

Ist der Hund gesund, freut sich der Mensch. Wurden sie früher als Arbeitstiere gehalten, sind Hunde heute Partner und Freunde ihrer Menschen. (Symbolbild) © 123RF/mrwed54

Eine Anhebung von bis zu 108 Prozent hat eine umfassende Erhebung des MDR zur Hundesteuer in Sachsen ergeben. Der Analyse zufolge haben neun Kommunen gleich zu Jahresbeginn die Abgabe angehoben, weitere planen es.

Eine Verdopplung gab es demnach im nordsächsischen Löbnitz und in Steinberg (Vogtland). Allerdings auf niedrigem Niveau - für den Löbnitzer Ersthund sind jetzt 50 statt 24 Euro fällig, für den Steinberger 40 statt bislang 20.

In den Städten kassieren die Kämmerer weit mehr: Das Hundesteuer-Ranking in Sachsen führen laut MDR-Studie mit jeweils 108 Euro Zwickau und Dresden an. Es folgen Görlitz und Löbau (jeweils 102 Euro), Chemnitz und Schönbach (je 100 Euro) sowie Leipzig (96 Euro).

Der Zweithund ist in Löbau am teuersten - 204 Euro Hundesteuer verlangt die Stadt! Manche Kommune hat für sogenannte "gefährliche Hunde" gar eine knallharte Sondersteuer aufgelegt.

In Wolkenstein (Erzgebirge) etwa werden dem Halter eines "Listenhundes" laut Erhebung 800 Euro abgeknöpft.