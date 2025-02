Brandanschlag wegen Flüchtling-Protest? Friseurin hat einen Verdacht!

Waldheim - Steckt ein Anschlag dahinter? Am Sonntagabend brannte eine Mülltonne in einem Hausdurchgang in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen).

Die Feuerwehren wurden am Sonntagabend zu einem Mülltonnenbrand in die Bahnhofstraße in Waldheim gerufen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Peggy Ehnert war am Sonntag auch bei dem Einsatz dabei. "Ich bin sehr schockiert über das, was hier passiert ist", so die 52-Jährige. "In dem Durchgang befindet sich auch ein Gasanschluss. Da hätte Schlimmeres passieren können", fügt sie besorgt hinzu.

Fußgänger wollen vor dem Brand drei junge Männer gesehen haben, die in ein Auto gestiegen seien. Auf Facebook veröffentlichte sie den Vorfall. "Ich vermute, dass der Brand etwas mit der Unterschriftenaktion zu tun haben könnte. So etwas ist kein Mittel für eine Auseinandersetzung mit Problemen", sagt Ehnert.



Die Polizei hält sich mit Spekulationen zurück. "Die genaue Brandursache ist noch unklar. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Döbeln hat die Ermittlungen aufgenommen", erklärte ein Sprecher.