Brandstiftung an Tankstelle: Zwei Jugendliche vorläufig festgenommen!

In der Nacht zu Sonntag kam es zu einem Feuerwehreinsatz an einer Tankstelle in Freiberg in der Olbernhauer Straße. Die Polizei ermittelt.

Nach einem nächtlichen Feuerwehreinsatz an einer Tankstelle in Freiberg hat die Polizei zwei Jugendliche (16, 17) vorläufig festgenommen. An der Tankstelle in der Olbernhauer Straße kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz. © Marcel Schlenkrich In der Nacht zu Sonntag mussten die Einsatzkräfte an der Olbernhauer Straße in Freiberg ausrücken. Was war passiert? Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner in der Nähe der Tankstelle zunächst Feuer bemerkt und dann die Feuerwehr alarmiert. Sowohl auf der Straße als auch auf dem Tankstellengelände brannte es. Auf dem Gelände war offenbar eine Mülltonne angezündet worden. "Hinzugekommene Zeugen hatten bereits mit ersten Löschversuchen begonnen. Die Kameraden der Feuerwehr übernahmen und löschten schließlich die Flammen. Abschließende Angaben zum entstandenen Sachschaden stehen derzeit noch aus", heißt es weiter. Zwei Jugendliche in Polizei-Gewahrsam Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die Polizisten zwei Tatverdächtige (16, 17) in der Nähe der Annaberger Straße stellen. Die beiden Deutschen wurden vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Sie befinden sich derzeit noch in Gewahrsam. Es sei außerdem denkbar, dass noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu weiteren verdächtigen Personen machen, die sich Samstagnacht auf bzw. in der Nähe des Tankstellengeländes aufgehalten haben und kann diese näher beschreiben? Unter der Telefonnummer 03731 70-0 nimmt das Polizeirevier Freiberg Hinweise entgegen. Erstmeldung: 5. November, 9.41 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.31 Uhr

