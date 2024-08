Breakdance-Urgestein "Hahny" macht Meißen zur Hip-Hop-Hauptstadt

Das lässt er sich nicht nehmen: Heiko "Hahny" Hahnewald steht vor der Albrechtsburg kopf. © Claudia Hübschmann

Davon profitiert auch seine Heimatstadt. Hahny veranstaltet seit 2022 in Meißen das Internationale Hip-Hop- und Streetart-Festival "Down to the Beat" - samt Breakdance- und Skaterwettbewerb, Workshops, Graffiti-Kunst, Freestyle-Rappen und Hip-Hop-Kultur.

"Am 10. August steht Meißen wieder kopf, auf meinem alten Übungsplatz, der heutigen Skateranlage an der Elbe", lädt Hahny ein.

Breakdancer reisen aus aller Welt zum Wettstreit an, u. a. aus Dänemark, Kolumbien, Venezuela, Brasilien, Spanien, Polen, Mexiko. Sogar die Superstars der Szene sind "vor Ort" - die finalen Breakdance-Wettkämpfe bei Olympia in Paris werden live übertragen.

Infos zum Festival unter www.downtothebeat.de - der Eintritt ist frei.