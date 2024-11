Schlag gegen terroristische Vereinigung in Sachsen: mehrere Festnahmen!

Dresden - Am Dienstagmorgen hat die Bundesanwaltschaft mehrere mutmaßliche Mitglieder der "Sächsischen Separatisten" festgenommen.

Am Dienstagmorgen kam es an mehren Orten in Sachsen zu Festnahmen und Hausdurchsuchungen.. Hier stehen vermummte Einsatzkräfte vor einer Wohnung in Grimma. © Medienportal-Grimma

Insgesamt acht deutsche Staatsangehörige, alles Männer, wurden in den Morgenstunden in Sachsen festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.

Gegenüber TAG24 erklärte eine Sprecherin, dass ein mutmaßliches Mitglied der rechtsextremistischen Vereinigung in Dresden festgenommen wurde. TAG24-Informationen zufolge fand in den Morgenstunden ein größerer Einsatz an der Saxoniastraße statt.

Im Zuge der Razzia wurde auch der AfD-Stadtrat Kurt Hättasch aus Grimma festgenommen.

Weitere Festnahmen erfolgten laut Bundesanwaltschaft in und bei Leipzig, im Landkreis Meißen sowie auf der polnischen Seite von Görlitz.

Die Beschuldigten, der älteste von ihnen ist gerade mal 25 Jahre alt, sollen bereits seit mehreren Jahren Mitglied der "Sächsischen Separatisten" sein, einige von ihnen bereits seit Gründung Ende 2020. Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft sollen sie sich dort auf den Systemsturz vorbereitet und unter anderem den Häuserkampf und den Umgang mit Schusswaffen im Zuge "paramilitärischer Trainings" geübt haben.