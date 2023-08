Bundespolizei stellt riesige Migranten-Gruppe bei Pirna!

Pirna - Am heutigen Dienstagvormittag wurde bei Pirna eine große Anzahl illegal eingeschleuster Flüchtlinge aufgegriffen.

Mit Bussen wurden die eingeschleusten Personen abtransportiert. © Marko Förster

Gegen 11.15 Uhr stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei mehr als 40 Personen an der B172, erklärte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel gegenüber TAG24 am Nachmittag.

Erst am Vormittag hatte Sachsens Innenminister Armin Schuster bekanntgegeben, dass künftig mehr Beamte an der Grenze zum Einsatz kommen sollen, um die Schleusungskriminalität durch engere Zusammenarbeit zu bekämpfen.

Auch in diesem Fall wurde die Kräfte Bundespolizei-intern unterstützt. Dieser Einsatz stünde allerdings nicht in direktem Zusammenhang mit dem kurz zuvor verkündeten verstärkten Grenzschutz im Freistaat, so der Polizeisprecher.

Nähere Details zu dem Einsatz im Pirnaer Ortsteil Krietzschwitz gab die Bundespolizei nicht bekannt.