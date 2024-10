CDU-Politiker fordern Minderheitsregierung in Sachsen: "Bequem wird das nicht!"

Dresden - Die stark konservative Heimatunion in der sächsischen CDU drängt auf eine Minderheitsregierung im Freistaat.

In ihrem Regierungsprogramm habe die CDU gezeigt, wie Sachsen zum Nutzen seiner Bürger weiterentwickelt werden soll, sagte Link.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) hält eine Koalition für den "besseren Weg". (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

"Aus Sicht der Heimatunion muss jetzt eine Wiederholung der Fehler von 2019 vermieden werden, damit sich eine neue Landesregierung frei von Ideologie voll für die Interessen des Freistaats und seiner Bürger einsetzt", erklärte Link.

Schon damals habe man mit anderen Kräften in der Union für eine Minderheitsregierung plädiert. Die dann gebildete Koalition unter Beteiligung der Grünen habe bestätigt, dass dieser "ideologiegetriebene Partner eine Politik für Sachsen sehr erschwerte".

Ministerpräsident Michael Kretschmer (49) lehnt eine Minderheitsregierung bislang ab. "Der Unterschied ist: Bei einer Minderheitsregierung ist man jeden Tag in Verhandlungen. Bei jedem Thema, bei jedem Gesetz, bei jedem Haushalt, bei jedem kleinen Antrag beginnt die Diskussion aufs Neue. Das bindet unglaublich viel Kraft. Deswegen ist eine Koalition immer der bessere Weg", sagte er kürzlich in einem Interview.

In den kommenden drei Tagen wollen die drei potenziellen Partner einer neuen Regierung - CDU, BSW und SPD - ihre Vorgespräche in Dresden fortsetzen. Die BSW-Vorsitzende Sabine Zimmermann (63) hatte am Wochenende klargestellt, dass die "Zeit der Sticheleien" jetzt vorbei sein und ernsthafte Arbeit folgen müsse.

"Die CDU muss sich entscheiden, welchen Weg sie gehen will. Wenn sie sich für das BSW entscheidet, muss es Verhandlungen auf Augenhöhe geben", sagte sie der dpa.