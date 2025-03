"Mario Barth deckt auf!": Sächsische Buslinie sorgt für Kopfschütteln

Dresden - Immer wieder werden in der RTL -Sendung "Mario Barth deckt auf!" Missstände untersucht. Zuletzt ging es um die drei absurdesten Buslinien Deutschlands - auch eine berüchtigte Linie aus Sachsen war Thema.

Für Christopher Posch ging auf der Suche nach den schlimmsten Buslinien Deutschlands zuerst nach Dresden. © Screenshot/RTL+

"Jetzt kommen wir zu einer Bustour, die wir so noch nicht erlebt haben", kündigt Mario Barth an. Versuchskaninchen ist der deutsche Jurist und Autor Christopher Posch, der als Außenreporter in Dresden unterwegs ist.

Seine Mission: die berüchtigte Linie 400 zwischen Dresden und Annaberg-Buchholz testen. Diese führt durch verschiedene Landkreise, einer davon beendete allerdings die Finanzierung.

Das Problem: an den Haltestellen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge darf auf dem Weg nach Dresden niemand einsteigen, auf dem Weg nach Annaberg keiner aussteigen.

Posch will im Selbstversuch herausfinden, ob das wirklich so ist.