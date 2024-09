Comeback der Pinselohren! Nach Jahrhunderten schleichen wieder Luchse durch Sachsen

Es ist nunmehr der fünfte Luchs, der seit Ostern im Erzgebirge ausgewildert wurde und hier wieder heimisch werden soll.

Von Jan Berger

Dresden - Mit einem riesigen Sprung in die Freiheit: Kaum war der Schieber der Transportkiste geöffnet, sprintete Luchs Anton Anfang der Woche ein paar Meter über die Lichtung und flüchtete dann ins Dickicht des Fichtenwaldes. Er ist nunmehr der fünfte Luchs, der seit Ostern im Erzgebirge ausgewildert wurde und hier wieder heimisch werden soll. Mit Satellitentechnik verfolgen Forscher die genauen Bewegungsprofile der Pinselohren und hoffen, dass sich im kommenden Jahr in freier Wildbahn erstmals wieder Nachwuchs der vor 280 Jahren in Sachsen ausgerotteten Großkatze einstellt.

Der Kuder Juno war der zweite Luchs, der in einem Wald bei Eibenstock aus der Transportkiste rannte. © LfULG/Alexander Sommer Wenn sie nicht gerade mal im Funkloch sitzt, sendet Luchs-Weibchen Nova Tag für Tag eine SMS. Darin enthalten sind GPS-Koordinaten ihrer letzten Aufenthaltsorte, welche Wissenschaftler des Görlitzer Senckenbergmuseums und der TU Dresden auswerten. Nova war am Gründonnerstag der erste mit einem Senderhalsband ausgestattete Luchs, welcher seither die Wälder des Erzgebirges und des Vogtlandes durchstreift.

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die großen Katzen in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebietes in West- und Mitteleuropa durch Verfolgung ausgerottet. In Sachsen wurde der letzte Luchs bereits 1743 bei Hinterhermsdorf erlegt. Derzeit leben in Deutschland in drei voneinander isolierten Populationen im Harz, im Bayerischen Wald und im Pfälzer Wald etwas über 100 Alttiere. Alle stammen aus Auswilderungsprojekten der letzten Jahrzehnte. Um die streng geschützte Art zu retten, muss der Mensch nun nachhelfen. Denn der Luchs gilt als schlechter Besiedler. Die Katzen bleiben meist in der Nähe ihres Ursprungs und gebären jährlich im Mittel nur zwei Junge. Nur in seltenen Fällen begeben sich männliche Tiere - hier Kuder genannt - auf größere Wanderschaft. Die sächsische Ansiedlung ist dabei Teil einer europäischen Strategie, der Population zwischen den Alpen und den Karpaten den genetischen Austausch zu ermöglichen - auch in Thüringen und Baden-Württemberg wird derzeit angesiedelt.

Luchs Anton sprintet mit seinem Sendehalsband in die Freiheit. © dpa/Hendrik Schmidt

In Hinterhermsdorf in der Sächsischen Schweiz wurde 1743 der letzte Luchs erschossen. © imago/Arkivi

Neu gewonnene Freiheit stellt Luchse vor Herausforderungen

Der halbstarke Chapo brauchte mehrere Wochen für sein erstes Reh. Jetzt kann er es. © LfULG/Ronny Oehme Die im Schweizer Jura wild gefangene Großkatzen-Dame Nova hatte im Erzgebirge offenbar keine Anpassungsprobleme. Von Anfang an erwies sie sich als geschickte Rehfängerin. Schon bald begann sie, ihre neue Heimat großräumig zu bestreifen, schnupperte dabei auch über die böhmische und die bayrische Grenze. Als ihr Revier suchte sie sich dann die Gegend zwischen Eibenstock und Zschorlau aus. Die ebenfalls aus einem Schweizer Wildfang stammende Alva, die wenige Tage später nach Sachsen kam, ist wie Nova bereits eine erfahrene Mutter. Die Telemetriedaten ergaben, dass sich die beiden vielleicht auch begegnet sind - zumindest aber wissen sie voneinander. Alva hat sich in einem Gebiet zwischen Schönheide und Graslitz eingelebt. Mit der neu gewonnenen Freiheit hatten es die Kuder Juno (Thüringen) und Chapo (Nürnberg) ungleich schwerer - das trifft wohl auch auf den neuen Anton (Belgien) zu. Auch wenn sie nahezu keinen Kontakt zu Menschen hatten, wurden sie doch in Gefangenschaft geboren. Und mag das Wildgehege noch so weitläufig sein, die Jagd lernt man dort nicht wirklich. Anfangs ernährte sich Juno nur von Füchsen und Hasen. Selbst eine Amsel musste herhalten, um seinen Hunger zu stillen. Auch Chapo fing zunächst nur Kleinsäuger wie Mäuse - zu wenig für einen jungen Luchs. Sie brauchten Wochen, um ihr erstes Reh zu reißen. Eins pro Woche reicht, das verstecken sie und nähren sich daran über mehrere Tage hinweg.

Luchs-Dame Nova tappt nachts in eine Fotofalle, die man in der Nähe eines Risses aufstellte. © LfULG/Jana Zschille

