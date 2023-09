Krisengipfel bei der Staatsregierung: Ist Sachsens Bau- und Wohnungs-Wirtschaft noch zu retten?

Dresden - Der Bau- und Wohnungswirtschaft steckt tief in der Krise. Vor dem Wohnungsbaugipfel am Montag bei Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) trafen sich am gestrigen Freitag die Spitzen des sächsischen Handwerks sowie der Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Dresden zu einem eigenen Krisengipfel beim Minister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt (62, CDU).