DGB zieht ernüchtert Bilanz: "In Sachsen rumort es"

Dresden - Schlechte Bedingungen für Arbeitnehmer auf der einen, Arbeitgeber, die weiter Tarifverträge verweigern, auf der anderen Seite - der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen hat zum Jahresende eine ernüchternde Bilanz gezogen.

Kämpft für Tarifverträge in den Unternehmen: Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach (58). © Härtelpress

"In Sachsen rumort es, nicht nur politisch, sondern auch im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen der Menschen. Schlechte Löhne, schlechte Arbeitszeiten und fehlende Mitbestimmung werden längst nicht mehr klaglos hingenommen, sondern die Beschäftigten wehren sich", fasst DGB-Chef Markus Schlimbach die Jahresbilanz der Gewerkschaften zusammen.

Er forderte die Unternehmen auf, nicht länger auf Billigjobs zu setzen.

"Die Beschäftigten in Sachsen haben im Jahr 2023 gezeigt, dass sie selbstbewusst für ihre Rechte kämpfen und sich aktiv für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen einsetzen", betont Schlimbach und erinnert an Streiks im Öffentlichen Dienst, bei Post und Bahn, im Kfz-Handwerk oder in der Energiewirtschaft.

"Es wurden neue Betriebsräte erkämpft und Unternehmen in die Tarifbindung geführt. Das ist ein Verdienst der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften."