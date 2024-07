Die Richard-Wagner-Festspiele haben begonnen: So viel Sachsen ist in Bayreuth

Das Festspielhaus in Bayreuth. © Daniel Karmann/dpa

Am Donnerstag starteten die Festspiele mit Thorleifur Örn Arnarssons Neuinszenierung "Tristan und Isolde". Als Brangäne mit dabei die Altistin Christa Mayer, die insofern als Sächsin vorzustellen ist, da sie seit Jahrzehnten an der Sächsischen Staatsoper singt und somit mit der Semperoper wie verwoben ist.

Zur Welt gekommen ist die Sängerin 1972 in Sulzbach-Rosenberg, das etwa 60 Kilometer südlich von Bayreuth liegt. Mayer ist bei den Festspielen im Dauereinsatz, außerdem gibt sie die Fricka in "Das Rheingold", Schwertleite und Fricka in "Die Walküre" sowie Waltraute in "Götterdämmerung."

Mayer und ihr Kollege Georg Zeppenfeld (54) sind die bekanntesten Sachsen in Bayreuth. Auch Zeppenfeld, gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, ist eine Art Wahl-Sachse, auch ihm ist die Semperoper eine künstlerische Heimat geworden.

Im Übrigen gilt das ebenso für Bayreuth, wo er seit vielen Jahren singt. Diesen Jahrgang ist er als Gurnemanz in "Parsifal", Hunding in "Die Walküre" und Daland in "Der fliegende Holländer" zu erleben.