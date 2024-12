Die Sonne lässt uns im Stich, doch es werde Licht! Das Quiz für helle Köpfchen

In puncto Sonnenstunden lässt der Dezember uns ganz schön hängen. Unser Quiz zum Thema Licht soll Euch trotzdem erleuchten.

Von Markus Griese

Dresden - Schon wieder Dezember - Kinder, wie die Zeit vergeht! So sehr wir den Monat mit seiner Besinnlichkeit auch mögen: In puncto Sonnenstunden lässt er uns ganz schön hängen. Kein Wunder, dass wir jetzt wieder Kerzen und Lichterketten aus dem Keller holen, denn Licht brauchen wir für unsere Seelen wie unsere Lungen die Luft. Vielleicht habt Ihr ja auch beim Grübeln über diesem Quiz Eure lichten Momente? Probieren wir's aus ...

Machen die Nacht wenigstens ein bisschen zum Tag: Nachtwächter treten bei Führungen in ihren typischen Trachten auf - und mit Laterne, Horn und Hellebarde. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa 1. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende - der kürzeste Tag. Wann genau geht dann in Dresden die Sonne auf und wieder unter? S - 8.06 Uhr / 16 Uhr



I - 7.45 Uhr / 16.16 Uhr



Z - 7.34 Uhr / 16.29 Uhr

2. In Dresden gibt es noch etwa 1100 Gaslaternen, in Chemnitz rund 300. Die sind im Betrieb zwar deutlich teurer als ihre LED-Kollegen, Nostalgiker schwärmen aber von ihrem wohlig-warmen Licht. Doch was genau sehen wir da leuchten? Sachsen 16-Jähriger nach Messerangriff in Bautzen in Klinik: Polizei fahndet nach zwei Flüchtigen T - Feuersocken



F - Glimmgamaschen



O - Glühstrümpfe

3. Ein Dresdner Restaurant namens "Sinneswandel" bietet Gaumenfreuden in einem ganz besonderen Umfeld an. Man speist nämlich ... L - im schalldichten Raum



N - im Dunkeln



P - ohne Besteck

Sehen wie Gangways, schiefe Türme oder Giraffen aus: Flutlichtmasten im Rudolf-Harbig-Stadion. © IMAGO/Dehlis 4. Zur Glanzzeit von Dynamo Dresden rückten vier markante Flutlichtmasten die Mannschaft bei abendlichen Heimspielen ins rechte Licht. Wie wurden die Masten wegen ihrer Form scherzhaft genannt? J - Gangway



W - Schiefe Türme



N - Giraffen

5. Wer bis 2018 von Sachsen nach Tschechien fuhr - auch wenn es nur zum Tanken war -, musste per Gesetz was mitführen? E - Ersatzglühbirnen



A - Gastgeschenk



R - Familien-Stammbuch

Der Schwibbogen ist aus den Fenstern in der Weihnachtszeit kaum wegzudenken. © imago/Uwe Meinhold

6. In der Vorweihnachtszeit strahlt im Erzgebirge fast hinter jedem Fenster ein Schwibbogen. Den weltweit größten (frei stehenden!) Schwibbogen findet man in Johanngeorgenstadt. Also dort, wo schon der erste überhaupt entstanden sein soll. Wann war das? D - 1689



N - 1740



G - 1810

7. Apropos Erzgebirge: Auch Jahre nach Schließung der meisten Bergwerke gehört das "Steigerlied" als Hymne untrennbar zur Region. Was hat der Steiger in der ersten Strophe noch mal "bei der Nacht"? V - Werksausweis



B - sein helles Licht



M - Feierabendbierchen

Besucher des Lichtfestes Kerzen in eine überdimensionale 89 auf dem Leipziger Augustusplatz. © Jan Woitas/dpa 8. Das Dresdner "Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS" verkündete vor zwei Jahren die Entwicklung eines Weißlichtlasers, der "eine Million Mal heller als die Sonne" sein soll - unvorstellbar! Wofür ist dieser Laser vor allem gedacht? A - Halbleiterindustrie



U - Nachtbaustellen



Y - Leuchttürme

9. Immer am Abend des 9. Oktober erinnert das "Leipzig Lichtfest" an welches Ereignis?

Sachsen Landrat verordnet seinen Mitarbeitern Mittagspause Q - Völkerschlacht 1813



X - Weltkriegsende 1945



N - Friedliche Revolution 1989

10. Führungen mit Nachtwächtern im Schein der Laterne werden in vielen sächsischen Städten angeboten, auch z. B. in Pirna oder Dresden. Doch welche Städte sind auch Mitglied der Europäischen Türmer- und Nachtwächterzunft (euntz.com)? K - Annaberg-Buchholz, Schwarzenberg, Zwönitz



H - Bautzen, Görlitz, Zittau



J - Aue, Plauen, Lommatzsch

Das gibt es zu gewinnen ...