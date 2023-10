Diebe bedienen sich in Ladengeschäft: Als sie erneut zuschlagen wollen, klicken die Handschellen

Hoyerswerda - In Hoyerswerda hat die Polizei am Mittwoch vier Verdächtige nach einem Ladendiebstahl festgenommen. Die Bande wollte gleich zweimal zuschlagen.

Im Kofferraum der mutmaßlichen Diebe fanden die Einsatzkräfte unter anderem Schuhe und Rasierapparate. © Polizei Görlitz

Am Mittag gegen 11.45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie fünf Personen verschiedene Waren aus einem Geschäft in Hoyerswerda klauten. Diese verstauten sie anschließend vor dem Laden in einem Skoda.

Danach begaben sich die Tatverdächtigen erneut in den Markt. Der Zeuge alarmierte daraufhin sofort die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, versuchten die mutmaßlichen Diebe zu flüchten. Die Polizei konnten vier der fünf Verdächtigen fassen. Dabei handelte es sich um georgische Staatsangehörige im Alter von 24, 34, 38 und 39 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte den Skoda, wobei sie verschiedenes Diebesgut entdeckten. Im Kofferraum lagen unter anderem drei Luftqualitätsmonitore, zwei Video-Türklingeln, eine Innenkamera, Schuhe und zwei Rasierapparate.

Die Waren im Wert von etwa 2000 Euro wurden sichergestellt.