Diese Premiere "blüht" Besuchern auf Festung Königstein!

Hoch über der Elbe erhebt sich die Festung Königstein. © Marko Förster

"Wir wollen die Festung als lebendigen Ort präsentieren", so Festungs-Chef André Thieme (55). "Skulpturen und bepflanzte Gartenbaugeräte bieten tolle Fotomotive. Auch ein Frühlingsmarkt, Fotoworkshops, Sonderführungen, Osteraktionen und Choraufführungen sind geplant."

Es ist nicht die einzige Attraktion in diesem Jahr: Am 15. Juni öffnet die Sonderausstellung "Entlang der Elbe. Das alte Sachsen in Gemälden aus der Sammlung Wolfgang Donath".

Gezeigt werden rund 50 Gemälde aus der insgesamt 500 Kunstobjekte fassenden Sammlung des pensionierten Lehrers, die er im Vorjahr der Festung übereignet hatte.

Unter den gezeigten Schätzen finden sich eine Darstellung der Dresdner Frauenkirche kurz vor ihrer Zerstörung, der Blick in die Galerie Alte Meister zur Kaiserzeit sowie ein wiederentdecktes Gemälde Johann Alexander Thieles.

Auch neu: Geschossmagazin, Kriegslazarett und die Zivilverteidigungskasematte, die zu DDR-Zeiten atomsicher ausgebaut wurde, öffnen sich für Besucher. Immerhin zählte die Festung im Vorjahr über 428.000 Gäste, über 30.000 mehr als im Vorjahr. "Es sind noch nicht über 500.000 Besucher wie vor Corona, aber die Zahl steigt stetig", freut sich Thiele.