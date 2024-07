Rechtsextreme belagerten sein Dorf: Mittelsachsen-Landrat zieht um

Leubsdorf - Lange fühlte sich Mittelsachsen-Landrat Dirk Neubauer (53, parteilos) in Hohenfichte, einem Ortsteil von Leubsdorf ( Landkreis Mittelsachsen ), wohl. Doch immer wieder machten Rechtsextreme in dem Dorf Krawall, lauerten ihm sogar vor seinem Wohnhaus auf. Nun traf der 53-Jährige eine schwere Entscheidung - er zog aus Hohenfichte weg.

Mittelsachsen-Landrat Dirk Neubauer (53, parteilos) zieht um. Der Grund: Rechtsextreme belagerten sein Dorf. © Kristin Schmidt

Dass das Amt als Landrat kein Zuckerschlecken wird, war Neubauer bewusst. Dass er von Rechtsextremen allerdings bis zu seiner Wohnung verfolgt wird - das geht dem Parteilosen zu weit.



Immer wieder riefen die rechtsextremen "Freien Sachsen" zu Kundgebungen in Hohenfichte auf, belagerten sogar im Februar das Wohnhaus des Landrates. Zwei weitere Male kam es zu ähnlichen Kundgebungen.

Die "Freien Sachsen" hatten unter anderem zum Protest aufgerufen, weil Neubauer Anfang des Jahres an einer Demo gegen rechts in Freiberg teilgenommen hatte. Das verstoße gegen die "Neutralitätspflicht" eines Landrates, so die Rechtsextremen.

Der Parteilose verteidigte sich. Es sei seine Bürgerpflicht, gegen Extremismus und Menschlichkeit auf die Straße zu gehen. Er selbst habe als "Mensch, Bürger, Vater und auch Landrat" daran teilgenommen, schrieb er anschließend auf Facebook.

Doch die "Freien Sachsen" gaben keine Ruhe, organisierten Autokorsos durch den Ort des Landrates. "Der gute Mann [Dirk Neubauer, Anm. d. Red.] ist von uns Mittelsachsen der größte Feind", sagte der Veranstalter damals. Die Stimmung brodelte.