Doppelt so hoch wie Bundesschnitt: Sachsens Baufirmen beklagen krasse Negativ-Quote

Dem Rotstift zum Opfer gefallen sind der Neubau des Veterinär- und Lebensmittelamtes sowie die Modernisierung zweier Rathäuser in den Stadtteilen Cotta und Pieschen sowie eines Ärztehauses in der Dresdner Neustadt .

In Dresden hat die kommunale Wohnungsbaugesellschaft "WiD - Wohnen in Dresden" wegen der gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten die meisten Neubauprojekte im Sommer 2022 gestoppt. Schon begonnene Baustellen sollen jedoch zu Ende gebracht werden, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung.

"Prinzipiell blicken die Bauunternehmer derzeit mit Sorgenfalten in die Zukunft, da neben den hohen Energie- und Baumaterialpreisen die steigenden Zinsen und das schleppende Ausschreibungsverhalten keinen verlässlichen Planungshorizont bieten", sagte Momberg.

Etwa jedes fünfte Unternehmen (20,5 Prozent) sei betroffen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost, Robert Momberg (54). Das sei verglichen mit dem bundesweiten Durchschnitt von 9,1 Prozent im April ein etwa doppelt so hoher Anteil.

Sven Tauchmann (39, l.), Mario Köhler (39) und dessen Tochter Freya (6) warten dringend auf einen Schulneubau in Chemnitz. © Uwe Meinhold

"Dass sich die Situation am Markt deutlich verändert hat, spüren wir bei nahezu allen kommunalen Bauprojekten", sagte eine Sprecherin der Stadt Leipzig. "So kommt es vor, dass auf Ausschreibungen keine oder nur wenige Angebote eingehen und die Ausschreibungen wiederholt werden müssen, was zu Verzögerungen führt."

Teilweise hätten sich noch während eines Ausschreibungsverfahrens die Kosten so verändert, dass Ausschreibungen wiederholt werden mussten. Andere Projekte wie etwa die Modernisierung der Zeppelinbrücke hätten sich verzögert. Die Sanierung der Landsberger Straße sei vorerst abgesagt.

"Die Baupreisentwicklungen der vergangenen 14 Monate wurden intensiv

beobachtet und regelmäßig ausgewertet", sagte eine Sprecherin der Stadt Chemnitz. Dabei seien zeitweise Kostensteigerungen bis zu 100 Prozent beobachtet worden. Auch bei den Baumaterialien habe es große Preisschwankungen gegeben - vor allem bei Stahl.

Die Stadt müsse deshalb bei den Berechnungen einen Risikoaufschlag einkalkulieren. Wenn jedoch Projekte nicht mehr wirtschaftlich seien oder eine Finanzierung nicht mehr sinnvoll begründet werden könne, müssten Bauvorhaben angepasst oder gar gestrichen werden.

Deswegen seien auch in Chemnitz Ausschreibungen aufgehoben worden. Ein geplanter Schulneubau sei nach dem Start der Tiefbauarbeiten abgebrochen worden.