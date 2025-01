Großalarm in Ostsachsen: Spezialkommando umstellt Gebäude!

Taubenheim (Landkreis Bautzen) - Aufregung am Montagabend im idyllischen Taubenheim! Die Polizei ist mit einem Großaufgebot auf die Sohlander Straße angerückt.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot in Taubenheim auf der Sohlander Straße im Einsatz. © LausitzNews.de/Jens Kaczmarek

Wie die Polizeidirektion Görlitz am frühen Dienstagmorgen mitteilte, sind die Beamten per Notruf gegen 18.30 Uhr zu einem Einbruch alarmiert worden. Es sollten sich mehrere Tatverdächtige in einem Objekt befinden.

Am Einsatzort angekommen, konnten erste Interventionskräfte einen Kolumbianer (24) festnehmen, der sich offenbar auf der Flucht schwer verletzt hatte. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Unterdessen umstellten Spezialkräfte des Landeskriminalamts (LKA) das Gebäude. Erste Ermittlungen hatten ergeben, dass sich noch bewaffnete Personen im Gebäude aufhalten könnten.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten jedoch keine weiteren Tatverdächtigen feststellen. Offenbar waren die noch Unbekannten zuvor bereits geflohen. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Nach TAG24-Informationen soll es sich bei dem betroffenen Objekt um das historische Obere Schloss handeln. Es beheimatet ein Gesundheitszentrum, das alternative Heilmethoden nach der umstrittenen Philippi-Methode praktiziert.