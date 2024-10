Drei Generationen Schäfer-Glück! Sächsische Familie pflegt alte Handwerks-Traditionen

Julius begann seine Ausbildung zum Tierwirt/Schafhaltung in Thüringen. Jetzt liegt seine praktische Berufsbildung in den Händen seiner Mutter Manja Drutschmann (42). Die gelernte Schäferin und Technikerin für Landbau übernahm den Familienbetrieb, der seit 2001 ein anerkannter Öko-Betrieb ist, 2021 von ihren Eltern.

Ein gerahmtes Foto an der hinteren Giebelwand springt ins Auge. "Das ist mein verstorbener Opa Bernhard. Er hat die Schäferei zusammen mit Oma Karin gegründet", erklärt Julius Drutschmann. Der junge Mann tritt in die Fußstapfen seines Großvaters - er erlernt auch das Schäferhandwerk.

Karin Drutschmann weiß noch, wie man einen Webstuhl bedient. © Norbert Neumann

"Anhand unserer Schafzucht kann man wunderbar zeigen, wie sich die Schafzucht gewandelt und Rassen geformt hat", erklärt Karin Drutschmann (70). Die Diplom-Agrar-Ingenieurin arbeitet seit fast 50 Jahren mit Schafen in der Landwirtschaft.

"Der Fokus der Arbeit mit den Tieren liegt heute im Bereich Landschaftspflege im Auftrag von Kommunen, Verbänden, Firmen oder privaten Landbesitzern. Für diese Arbeit gibt es eine öffentliche Förderung. Sie ist eine wichtige Einnahmequelle unserer Schäferei", erklärt Karin Drutschmann. Die Gewinnung von Wolle und Fleisch stand hingegen zu DDR-Zeiten im Mittelpunkt.

Die Senior-Chefin freut sich: "Die Vermarktung der Produkte rund ums Schaf fällt uns nicht schwer. Beim Fleisch können wir oft nicht die Nachfrage decken und bei der Wolle vermarkten wir in unserem Hofladen dreimal so viel an Wollprodukten, wie wir an Rohwolle zur Verarbeitung geben."

Die gestandene Schäferin berichtet mit Freude von einer Woll-Wende, die Deutschland seit geraumer Zeit erlebt. Stricken ist das neue Yoga. Gleichzeitig entdecken immer mehr Menschen (und Betriebe) heimische Wollprodukte neu für sich.

"Die Begeisterung für Wolle erleben wir immer wieder, wenn Menschen sich bei uns ausprobieren beim Spinnen, Filzen, Stricken oder Weben."