Ballonstaffel und Tattoo-Bürgermeister: Polizei und Feuerwehr schicken Sachsen in den April

Dresden - Weltweit wird am 1. April getäuscht, überrascht und gelacht. Es ist Tradition, dass unser Humor auf die Probe gestellt wird. Auch die Sachsen bewiesen ihr Faible fürs Scherzen.

Es gäbe wirklich Beschwerden hinsichtlich des Lärms von Rettungshubschraubern, aber der Heißluftballon im Dienste der sächsischen Polizei? Ein weiterer Aprilscherz. © facebook.com/Polizei Sachsen

So reagierte die Polizei angeblich auf anhaltende Bürgerkritik, wonach Rettungshubschrauber auf der Suche nach Vermissten zu viel Lärm verursachen würden: "Ab Herbst wird eine neue Heißluftballonstaffel in Sachsen an den Start gehen."

Das Training für die zukünftigen Blaulicht-Ballon-Piloten habe bereits begonnen.



Weil das Ordnungsamt von Aue kaum etwas gegen die zunehmende Vermüllung tun könne, soll in Zukunft jedem pauschal unterstellt werden, er sei ein Umweltsünder.

Die "Bußgeld-Flatrate" sehe vor, dass Bürger sowie Gäste der Stadt für eine pauschale Gebühr von 100 Euro monatlich kleinere Ordnungswidrigkeiten abgedeckt wissen, ohne individuelle Knöllchen zahlen zu müssen.

Die Feuerwehr Wilsdruff rüstet mit PS auf und plant, "Einsatzpferd Elfriede" als Unterstützung besonders bei Wald- und Vegetationsbränden einzusetzen. Der behufte Kamerad könne zudem zügiger durch die Rettungsgasse auf der A4 kommen und brauche lediglich Möhren als klimaneutralen Treibstoff.