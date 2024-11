"Urlaub in deiner Stadt" geht wieder los

Dresden - Wie gut sind eigentlich die Hotels in meiner Heimatstadt? Welche kann ich Familie und Freunden empfehlen? Das lässt sich Anfang nächsten Jahres bei der Aktion "Urlaub in deiner Stadt" wieder herausfinden. Dabei kann man Drei- bis Fünfsterne-Hotels zwischen 3. Januar und 13. April 2025 zu Sonderpreisen buchen.

Wenn Dresdner in Dresdner Hotels ziehen: Zu jeder Hotelbuchung gibt's ein Begrüßungsgetränk, Frühstück und einen Erlebnispass mit 2-für-1-Tickets spendiert. © 123RF/animaflorapicsstock

"Nächstes Jahr hat man die Wahl zwischen insgesamt 90 Hotels in Sachsen, Thüringen, Süd-Brandenburg und im Süden Sachsen-Anhalts", sagt Projektleiter Berno Herklotz (53).

"Neu sind diesmal das Grand Hotel Suhl und Victor's Residenz-Hotel Gera." Los geht's zu Sonderpreisen von 29 Euro pro Person und Nacht im Doppelzimmer im Dresdner "Star G" und im Meißener Hotel Residenz am Markt.

Spitzenreiter sind die Fünf-Sterne-Häuser Bülow Palais in Dresden, der Steigenberger Handelshof in Leipzig und die Elbresidenz in Bad Schandau (79 Euro p.P.).



Zu jeder Buchung gibt's übrigens einen Erlebnispass, mit dem sich bis Aktionsende 2-für-1-Gutscheine nutzen lassen. Damit kann man vergünstigt zum Beispiel die Dresdner Staatsoperette, die Staatlichen Kunstsammlungen, die 3-D-Kutschfahrt von TimeRide oder "Dresden Experience" besuchen.

Buchen können alle so oft und lange, deren Postleitzahl mit 0... beginnt. Herklotz: "Erstmals kann man auch Gutscheine zum Verschenken und 4-für-3-Angebote nutzen - also vier Nächte buchen und nur drei zahlen."