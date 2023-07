Finger, Hände oder Füße aus Silikon: Dresdner Prothesen-Fabrik ist in aller Welt beliebt

Die beiden Geschäftsführer Jonas Schubert (l.) und Christoph Braun mit 3-D-Spezialist Tobias Hackbeil (Cox 3D, r.) aus Pirna. © SMWA/Kristin Schmidt

Bei den Schaustücken in den Räumen der Firma in der Bautzner Straße wird schnell klar: Eigentlich sind das alles kleine Kunstwerke. Die Adern, Haare, Altersflecken, Finger- oder Fußnägel der Körperprothesen werden nämlich individuell auf den Kunden abgestimmt - und wirken täuschend echt.

Chef Christoph Braun (44) erklärt die Technik: "Wir scannen eine Probeprothese, die wir nach den Maßen des jeweiligen Patienten gefertigt haben. Im Computer werden die einzelnen Scans zusammengeführt und weiterbearbeitet." Besonders die Farbe muss stimmen.

Ausgedruckt wird Schicht für Schicht. Das macht die künstlichen Gliedmaßen bis zu 40 Prozent leichter. Die Dresdner sind mit Unterstützung der Firma Cox 3D aus Pirna die Ersten weltweit, die medizinische Silikone bei hohen Temperaturen im 3-D-Drucker verarbeiten.

Und die Prothesen gehen in die ganze Welt - nach Norwegen, Australien, Saudi-Arabien oder in die Schweiz. "In den USA ist die Zulassung schwierig, aber wir haben auch amerikanische oder britische Kunden, die extra hierherkommen", so Mitgeschäftsführer Jens Schubert (46).

Auch aus China und Brasilien gab es bereits Anfragen.