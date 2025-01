03.01.2025 10:00 50.925 Rauchsäule kilometerweit zu sehen: Was steht in Aue-Bad Schlema in Flammen?

Diese Rauchsäule war noch in weiter Ferne zu erkennen: Was genau stand denn da am Silvesterabend in Aue-Bad Schlema in Flammen?

Von Holger Köhler-Kaeß

Aue-Bad Schlema - Diese Rauchsäule war noch in weiter Ferne zu erkennen: Was genau stand denn da am Silvesterabend in Aue-Bad Schlema in Flammen? Die Rauchsäule stieg kilometerhoch auf. © André März Gegen 18.30 Uhr geriet nach TAG24-Informationen im Ortsteil Wildbach eine Scheune in Brand. Die Flammen breiteten sich schnell aus, schlugen meterhoch in den Nachthimmel. Der Brand war phasenweise sogar bis nach Zwönitz sichtbar, wie ein Augenzeuge berichtete. Vor Ort kämpften zahlreiche Rettungskräfte gegen die Flammen. © Niko Mutschmann Mit Dutzenden Kräften war die Feuerwehr im Einsatz. Über mögliche Gründe für die Brandursache oder Personenschäden lagen am Abend noch keine näheren Informationen vor.

Titelfoto: André März